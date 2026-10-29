☄️ En observant des galaxies, Euclid découvre une nouvelle comète

Le télescope spatial européen Euclid a une mission bien précise : photographier une immense partie du ciel pour mieux comprendre comment l'Univers a évolué. Il observe surtout des galaxies très lointaines, à des milliards d'années-lumière. Mais en septembre, un objet bien plus proche s'est invité sur ses images.

Tout commence lorsqu'un programme informatique repère une petite traînée sur plusieurs photographies. Mikko Pöntinen, doctorant à l'université d'Helsinki, a développé cet outil pour trouver les objets qui se déplacent devant les galaxies. En examinant les images, il remarque qu'une sorte de nuage flou entoure la traînée.

Illustration officielle de la mission spatiale Euclid consacrée à la cartographie des galaxies et de l’Univers lointain.

Crédit : ESA, via Wikimedia Commons.

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C'est un signe caractéristique des comètes. Ces petits corps contiennent notamment de la glace et de la poussière. Lorsque la glace se transforme en gaz, elle peut entraîner des poussières et former un halo plus ou moins prononcé autour du noyau. Les chercheurs ont alors vérifié qu'aucune comète ou aucun astéroïde déjà répertorié ne correspondait à cet objet.

La découverte a été confirmée le 8 octobre 2026 par le Minor Planet Center, l'organisme international chargé de recueillir les observations des petits corps du Système solaire. La nouvelle venue a reçu le nom de C/2026 S1 (Euclid). Elle apparaît sur 16 images prises entre le 16 et le 24 septembre.

Au moment des observations, la comète se trouvait à environ 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Elle suit une trajectoire très inclinée par rapport au plan dans lequel tournent les planètes. Son voyage autour du Soleil durerait plusieurs milliers d'années, même si les astronomes doivent encore préciser son orbite.

C'est justement ce qui rend la découverte surprenante. Euclid évite autant que possible les régions du ciel où se concentrent les planètes, les astéroïdes et les comètes. Ces objets proches peuvent gêner ses observations des galaxies. Le télescope ne repasse pas non plus régulièrement au même endroit pour suivre leurs déplacements.

Pourtant, cette comète s'est retrouvée dans son champ de vision à plusieurs reprises. Cet heureux concours de circonstances montre qu'Euclid peut aussi contribuer à découvrir des objets du Système solaire. Les astronomes au sol pourront ensuite les observer pour mieux déterminer leur trajet.

L'ESA y voit notamment un moyen de préparer de futures missions vers les comètes, comme Comet Interceptor, conçue pour rencontrer un objet encore peu étudié. Cette nouvelle comète ne convient pas à cette mission. Elle prouve néanmoins qu'un télescope tourné vers les confins de l'Univers peut aussi faire des découvertes beaucoup plus près de nous.