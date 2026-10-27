🦷 Dieses 120 Millionen Jahre alte Säugetier erneuerte seine Zähne ein drittes Mal

Ein kleines Säugetier, das vor etwa 120 Millionen Jahren schwamm, besaß eine bei seinen Nachfahren fast verschwundene Besonderheit: Einige Zähne konnten mehrfach ersetzt werden.

Das im Nordosten Chinas entdeckte Fossil ist bemerkenswert vollständig. Die Forschenden nannten das Tier Dongoconodon platycauda. Es gehörte zu einer heute ausgestorbenen Gruppe alter Säugetiere und wies mehrere Anpassungen an ein teilweise im Wasser verbrachtes Leben auf.

Fotografie des fossilen Skeletts von Dongoconodon platycauda und annotierte Zeichnung seiner wichtigsten Knochen. Das Exemplar stammt aus der Unterkreide Chinas.

Quelle: Nature Communications, Studie doi:10.1038/s41467-026-77339-w, Abbildung 1. Lizenz CC BY 4.0.

Seine Hände und Füße waren an das Schwimmen angepasst, wahrscheinlich mit durch Haut verbundenen Fingern und Zehen. Sein Schwanz besaß abgeflachte Wirbel – eine Form, die an heutige Wassertiere erinnert, die ihren Schwanz zum Vortrieb oder zur Steuerung nutzen.

Doch sein Gebiss ist noch überraschender. Die meisten heutigen Säugetiere bilden nur zwei Zahngenerationen aus: Milchzähne und bleibende Zähne. Bei diesem Fossil zeigen mehrere Zahnfächer Spuren einer dritten oder sogar weiterer Generationen.

Dieses Merkmal erinnert eher an Reptilien, die ihre Zähne zahlreiche Male erneuern können. Die Forschenden vermuten, dass diese Fähigkeit in diesem besonderen Seitenzweig wieder aufgetreten sein könnte, möglicherweise im Zusammenhang mit seiner fleischfressenden Ernährung.

Ein abgebrochener Zahn war für ein Raubtier, das harte oder glitschige Beute packen musste, wahrscheinlich ein ernstes Problem. Ihn ersetzen zu können, bot daher einen Vorteil. Diese Interpretation beruht jedoch weiterhin auf der beobachteten Anatomie und muss mit anderen Fossilien derselben Gruppe verglichen werden.

Das Skelett liefert außerdem Erkenntnisse zur Evolution des Ohres. Bei den weit entfernten Vorfahren der Säugetiere gehörten mehrere kleine Knochen, die heute zum Hören dienen, noch zum Kiefer. Ihre allmähliche Abtrennung ist eine der großen Veränderungen in dieser Entwicklungslinie.

Bei Dongoconodon war ein als Meckel-Knorpel bezeichnetes Element bereits fast vom Kiefer abgetrennt, stand aber noch in leichtem Kontakt mit ihm. Diese Konfiguration stützt die Annahme, dass die Trennung vom Unterkiefer vor der vollständigen Isolierung der kleinen Knochen des Mittelohres erfolgte.

Weitere Säugetierfossilien aus der Kreidezeit werden zeigen, ob der mehrfach mögliche Zahnwechsel auf einige wenige Arten mit besonderen Lebensweisen beschränkt war. Genauere Analysen ihres Wachstums könnten außerdem zeigen, wie dieses Zahnsystem mit einem Ohr koexistierte, das bereits dem moderner Säugetiere sehr ähnlich war.