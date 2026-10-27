🦷 Este mamífero de 120 milhões de anos renovava os dentes uma terceira vez

Um pequeno mamífero que nadava há cerca de 120 milhões de anos possuía uma característica quase desaparecida entre seus descendentes: alguns dentes podiam ser substituídos várias vezes.

O fóssil descoberto no nordeste da China está notavelmente completo. Os pesquisadores deram ao animal o nome de Dongoconodon platycauda. Ele pertencia a um antigo grupo de mamíferos hoje extinto e apresentava várias adaptações a uma vida parcialmente aquática.

Fotografia do esqueleto fóssil de Dongoconodon platycauda e desenho anotado de seus principais ossos. O espécime é proveniente do Cretáceo Inferior da China.

Fonte: Nature Communications, estudo doi:10.1038/s41467-026-77339-w, figura 1. Licença CC BY 4.0.

Suas mãos e seus pés eram adaptados à natação, provavelmente com dedos unidos por pele. Sua cauda possuía vértebras achatadas, uma forma que lembra a de animais aquáticos atuais que usam a cauda para se impulsionar ou se orientar.

Mas sua dentição é ainda mais surpreendente. A maioria dos mamíferos atuais produz apenas duas gerações de dentes: os dentes de leite e os dentes permanentes. Nesse fóssil, vários alvéolos mostram vestígios de uma terceira geração, ou até de outras além dela.

Essa característica lembra mais os répteis, que podem renovar os dentes muitas vezes. Os pesquisadores acreditam que essa capacidade pode ter reaparecido nesse ramo específico, talvez em relação à sua alimentação carnívora.

Um dente quebrado provavelmente era um problema sério para um predador que precisava agarrar presas duras ou escorregadias. Poder substituí-lo oferecia, portanto, uma vantagem. Essa interpretação, porém, ainda está vinculada à anatomia observada e deverá ser comparada com outros fósseis do mesmo grupo.

O esqueleto também traz informações sobre a evolução do ouvido. Nos ancestrais distantes dos mamíferos, vários pequenos ossos que hoje são usados para ouvir ainda faziam parte da mandíbula. Sua separação gradual constitui uma das grandes transformações dessa linhagem.

Em Dongoconodon, um elemento chamado cartilagem de Meckel já estava quase separado da mandíbula, mas mantinha um leve contato. Essa configuração apoia a ideia de que a separação da mandíbula ocorreu antes do completo isolamento dos pequenos ossos do ouvido médio.

Outros fósseis de mamíferos do Cretáceo permitirão verificar se a substituição múltipla dos dentes estava limitada a algumas espécies adaptadas a modos de vida específicos. Análises mais detalhadas de seu crescimento também poderão mostrar como esse sistema dentário coexistia com um ouvido já muito próximo do dos mamíferos modernos.