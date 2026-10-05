🧊 Grönland und Antarktis: 11 309 Milliarden Tonnen Eis verloren

Die beiden großen Eisschilde der Erde haben zusammen in 45 Jahren 11 309 Milliarden Tonnen Eis verloren.

Diese Zahl stammt aus einer umfangreichen in Scientific Data veröffentlichten Synthese. Die Forschenden kombinierten 42 unabhängige Schätzungen, die mithilfe von Satelliten gewonnen wurden. Sie verfolgen Grönland seit 1972 und die Antarktis seit 1979. Die Messungen beruhen insbesondere auf der Geschwindigkeit und der Höhe des Eises sowie auf Veränderungen des Schwerefelds der Erde.

Massenveränderungen des grönländischen Eisschilds, gemessen durch die Missionen GRACE und GRACE-FO, mit den Fließlinien des Eises.

Quelle: NASA/JPL-Caltech.

Zwischen 1979 und 2023 ließen die kumulierten Verluste Grönlands und der Antarktis den mittleren Meeresspiegel um 31,4 mm steigen. Drei Zentimeter mögen bescheiden erscheinen. Dieser Anstieg kommt jedoch zu den anderen Ursachen des Meeresspiegelanstiegs hinzu, insbesondere zur Ausdehnung des Wassers bei seiner Erwärmung und zum Schmelzen der Gletscher außerhalb dieser beiden Eisschilde.

Ein Eisschild erhält Schnee, verliert aber auch an der Oberfläche und durch seine Gletscher Masse. Diese können sich beschleunigen und mehr Eis in den Ozean transportieren. Diese Bewegung erklärt 84 % des in der Studie gemessenen Gesamtverlusts.

Grönland verlor zwischen 1972 und 2023 etwa 6 215 Milliarden Tonnen Eis. Zu Beginn dieses Zeitraums annähernd im Gleichgewicht, beschleunigten sich seine Verluste anschließend: In den 2010er-Jahren erreichten sie durchschnittlich 264 Milliarden Tonnen pro Jahr, gegenüber etwa 60 Milliarden Tonnen in den 1980er-Jahren.

Massenveränderungen des antarktischen Eisschilds, gemessen durch die Missionen GRACE und GRACE-FO, mit den Fließlinien des Eises.

Quelle: NASA/JPL-Caltech.

Die Antarktis verlor ihrerseits zwischen 1979 und 2023 etwa 4 780 Milliarden Tonnen Eis. Die Situation ist jedoch nicht überall gleich. Im Osten des Kontinents erhöhten starke Schneefälle in den Jahren 2022 und 2023 vorübergehend die Eismasse. Sie glichen einen Teil der anhaltenden Verluste im Westen aus.

Dieser Unterschied erklärt ein möglicherweise überraschendes Ergebnis. Zwischen 2020 und 2023 verlor die Antarktis mehr als dreimal langsamer Eis als in den 2010er-Jahren. Das bedeutet nicht, dass sich der allgemeine Trend umgekehrt hat: Über alle 45 untersuchten Jahre hinweg bleibt die Bilanz deutlich negativ.

Die neue Schätzung vereint die Daten von 27 Satellitenmissionen. Durch den Vergleich mehrerer Messmethoden können die Forschenden die jeder einzelnen Methode eigenen Unsicherheiten verringern. Diese Beobachtung muss nun fortgesetzt werden, denn die Eisschilde bleiben eine der wichtigsten Unsicherheitsquellen bei der Vorhersage des künftigen Meeresspiegelanstiegs.