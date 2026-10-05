🧊 Groenlândia e Antártida: 11 309 bilhões de toneladas de gelo perdidas

As duas grandes calotas de gelo do planeta perderam juntas 11 309 bilhões de toneladas de gelo em 45 anos.

Esse número vem de uma ampla síntese publicada na Scientific Data. Os pesquisadores combinaram 42 estimativas independentes obtidas por meio de satélites. Elas acompanham a Groenlândia desde 1972 e a Antártida desde 1979. As medições se baseiam principalmente na velocidade do gelo, em sua altitude e nas variações do campo gravitacional da Terra.

Variações de massa da calota de gelo da Groenlândia medidas pelas missões GRACE e GRACE-FO, com as linhas de fluxo do gelo.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Entre 1979 e 2023, as perdas acumuladas da Groenlândia e da Antártida elevaram o nível médio dos oceanos em 31,4 mm. Três centímetros podem parecer pouco. No entanto, esse aumento se soma às outras causas da elevação do nível da água, especialmente a expansão da água quando ela se aquece e o derretimento das geleiras localizadas fora dessas duas calotas.

Uma calota recebe neve, mas também perde matéria na superfície e por meio de suas geleiras. Estas podem acelerar e transportar mais gelo para o oceano. Esse movimento explica 84% da perda total medida no estudo.

A Groenlândia perdeu cerca de 6 215 bilhões de toneladas de gelo entre 1972 e 2023. Próxima do equilíbrio no início desse período, suas perdas se aceleraram depois: atingiram em média 264 bilhões de toneladas por ano durante a década de 2010, contra cerca de 60 bilhões na década de 1980.

Variações de massa da calota de gelo antártica medidas pelas missões GRACE e GRACE-FO, com as linhas de fluxo do gelo.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

A Antártida, por sua vez, perdeu cerca de 4 780 bilhões de toneladas entre 1979 e 2023. A situação, contudo, não é igual em todos os lugares. No leste do continente, fortes nevascas em 2022 e 2023 aumentaram temporariamente a massa de gelo. Elas compensaram parte das perdas persistentes observadas no oeste.

Essa diferença explica um resultado que pode surpreender. Entre 2020 e 2023, a Antártida perdeu gelo a uma velocidade mais de três vezes menor do que durante a década de 2010. Isso não significa que a tendência geral tenha se invertido: ao longo dos 45 anos estudados, o balanço continua claramente negativo.

A nova estimativa reúne dados de 27 missões de satélite. Ao comparar vários métodos de medição, os pesquisadores conseguem reduzir as incertezas próprias de cada um. Esse monitoramento deverá prosseguir, pois as calotas de gelo continuam sendo uma das principais fontes de incerteza para prever a futura elevação do nível dos oceanos.