🧊 Groenland et Antarctique : 11 309 milliards de tonnes de glace perdues

Les deux grandes calottes glaciaires de la planète ont perdu ensemble 11 309 milliards de tonnes de glace en 45 ans.

Ce chiffre provient d'une vaste synthèse publiée dans Scientific Data. Les chercheurs ont combiné 42 estimations indépendantes obtenues grâce aux satellites. Elles suivent le Groenland depuis 1972 et l'Antarctique depuis 1979. Les mesures reposent notamment sur la vitesse de la glace, son altitude et les variations du champ de gravité terrestre.

Variations de masse de la calotte glaciaire du Groenland mesurées par les missions GRACE et GRACE-FO, avec les lignes d’écoulement de la glace.

Crédit : NASA/JPL-Caltech.

Entre 1979 et 2023, les pertes cumulées du Groenland et de l'Antarctique ont fait monter le niveau moyen des océans de 31,4 mm. Trois centimètres peuvent sembler modestes. Pourtant, cette hausse s'ajoute aux autres causes de montée des eaux, notamment la dilatation de l'eau lorsqu'elle se réchauffe et la fonte des glaciers situés hors de ces deux calottes.

Une calotte reçoit de la neige, mais perd aussi de la matière en surface et par ses glaciers. Ces derniers peuvent accélérer et transporter davantage de glace vers l'océan. Ce mouvement explique 84 % de la perte totale mesurée dans l'étude.

Le Groenland a perdu environ 6 215 milliards de tonnes de glace entre 1972 et 2023. Proche de l'équilibre au début de cette période, ses pertes se sont ensuite accélérées : elles atteignaient en moyenne 264 milliards de tonnes par an durant les années 2010, contre environ 60 milliards dans les années 1980.

Variations de masse de la calotte glaciaire antarctique mesurées par les missions GRACE et GRACE-FO, avec les lignes d’écoulement de la glace.

Crédit : NASA/JPL-Caltech.

L'Antarctique a, de son côté, perdu environ 4 780 milliards de tonnes entre 1979 et 2023. La situation n'est toutefois pas identique partout. Dans l'est du continent, d'importantes chutes de neige en 2022 et 2023 ont temporairement augmenté la masse de glace. Elles ont compensé une partie des pertes persistantes observées dans l'ouest.

Cette différence explique un résultat qui pourrait surprendre. Entre 2020 et 2023, l'Antarctique a perdu de la glace plus de trois fois moins vite que durant les années 2010. Cela ne signifie pas que la tendance générale s'est inversée : sur l'ensemble des 45 années étudiées, le bilan reste nettement négatif.

La nouvelle estimation rassemble les données de 27 missions satellitaires. En confrontant plusieurs méthodes de mesure, les chercheurs peuvent réduire les incertitudes propres à chacune. Ce suivi doit désormais se poursuivre, car les calottes glaciaires restent l'une des principales sources d'incertitude pour prévoir la montée future du niveau des océans.