🧊 Groenlandia y Antártida: 11 309 mil millones de toneladas de hielo perdidas

Las dos grandes capas de hielo del planeta han perdido juntas 11 309 mil millones de toneladas de hielo en 45 años.

Esta cifra proviene de una amplia síntesis publicada en Scientific Data. Los investigadores combinaron 42 estimaciones independientes obtenidas gracias a los satélites. Estas siguen Groenlandia desde 1972 y la Antártida desde 1979. Las mediciones se basan principalmente en la velocidad del hielo, su altitud y las variaciones del campo gravitatorio terrestre.

Variaciones de masa de la capa de hielo de Groenlandia medidas por las misiones GRACE y GRACE-FO, con las líneas de flujo del hielo.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Entre 1979 y 2023, las pérdidas acumuladas de Groenlandia y la Antártida hicieron subir el nivel medio de los océanos 31,4 mm. Tres centímetros pueden parecer poco. Sin embargo, este aumento se suma a otras causas de la subida del nivel del mar, especialmente la expansión del agua al calentarse y el deshielo de los glaciares situados fuera de estas dos capas de hielo.

Una capa de hielo recibe nieve, pero también pierde materia en la superficie y a través de sus glaciares. Estos últimos pueden acelerarse y transportar más hielo hacia el océano. Este movimiento explica el 84 % de la pérdida total medida en el estudio.

Groenlandia perdió aproximadamente 6 215 mil millones de toneladas de hielo entre 1972 y 2023. Cerca del equilibrio al comienzo de este periodo, sus pérdidas se aceleraron después: alcanzaron un promedio de 264 mil millones de toneladas al año durante la década de 2010, frente a unos 60 mil millones en la década de 1980.

Variaciones de masa de la capa de hielo antártica medidas por las misiones GRACE y GRACE-FO, con las líneas de flujo del hielo.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

La Antártida, por su parte, perdió aproximadamente 4 780 mil millones de toneladas entre 1979 y 2023. Sin embargo, la situación no es igual en todas partes. En el este del continente, las importantes nevadas de 2022 y 2023 aumentaron temporalmente la masa de hielo. Estas compensaron parte de las pérdidas persistentes observadas en el oeste.

Esta diferencia explica un resultado que podría sorprender. Entre 2020 y 2023, la Antártida perdió hielo a un ritmo más de tres veces menor que durante la década de 2010. Esto no significa que la tendencia general se haya invertido: durante el conjunto de los 45 años estudiados, el balance sigue siendo claramente negativo.

La nueva estimación reúne los datos de 27 misiones satelitales. Al comparar varios métodos de medición, los investigadores pueden reducir las incertidumbres propias de cada uno. Este seguimiento debe continuar, ya que las capas de hielo siguen siendo una de las principales fuentes de incertidumbre para predecir la futura subida del nivel de los océanos.