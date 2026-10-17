💀 Homo erectus bereits vor 2 Millionen Jahren in Südafrika

Ein vergessenes Schädelfragment unter südafrikanischen Fossilien bekräftigt die sehr frühe Präsenz von Homo erectus weit entfernt von Ostafrika.

Die Entdeckung stammt aus Drimolen, einer Fundstätte etwa 40 km nordwestlich von Johannesburg. Ihre Ablagerungen datieren auf etwa 2,04 bis 1,95 Millionen Jahre. Sie enthielten zahlreiche Überreste früher Vertreter der menschlichen Abstammungslinie, doch ein Teil dieser Fossilien war bislang nie ausführlich beschrieben worden.

Schädel eines Homo erectus

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Forschende haben 18 Fragmente von Schädeln und Kiefern erneut untersucht, die zwischen 1990 und 2019 entdeckt worden waren. Einige hatten somit mehrere Jahrzehnte in den Sammlungen gelegen. Ihre Anatomie wurde mit der bereits verschiedenen Arten zugeordneten Fossilien verglichen.

Unter ihnen erregt ein als DNH 127 bezeichnetes Fragment besondere Aufmerksamkeit. Es stammt vom hinteren Teil eines erwachsenen Schädels und weist Merkmale auf, die mit Homo erectus vereinbar sind. Diese Zuordnung liefert ein weiteres unabhängiges Indiz für die Präsenz dieser Art in Drimolen vor etwa 2 Millionen Jahren.

Diese Präsenz war bereits anhand von DNH 134 vermutet worden, einem an derselben Fundstätte entdeckten jugendlichen Schädel. Seine Zuordnung zu Homo erectus hatte jedoch Diskussionen ausgelöst, insbesondere weil er von einem jungen Individuum stammte. DNH 127 ist interessant, weil es von einem Erwachsenen stammt und somit einen weiteren Vergleichspunkt bietet.

Die Studie betrifft nicht nur Homo erectus. Von den 18 beschriebenen Fossilien werden 14 Paranthropus robustus zugeordnet, einer weiteren Homininenart, die im selben Zeitraum in der Region vorkam. Drei Fragmente sind zu schwer eindeutig zu bestimmen.

Mit anderen Worten: In diesem Teil Afrikas lebten bereits zu einer sehr frühen Zeit mehrere menschliche Formen. Homo erectus und Paranthropus robustus bewohnten dieselbe Umwelt, auch wenn diese Fossilien nicht beweisen, dass die Individuen direkt aufeinandertrafen. Die Fundstätte bietet vor allem eine seltene Momentaufnahme aus einer Zeit, in der mehrere Abstammungslinien nebeneinander existierten.

Die neuen Überreste von Paranthropus liefern zudem Informationen über die Variationen innerhalb dieser Art. Die Forschenden identifizierten ein besonderes Merkmal am Kiefer, das die Population von Drimolen von Populationen anderer südafrikanischer Fundstätten unterscheiden könnte. Diese Unterschiede könnten auf allmähliche Veränderungen im Laufe der Zeit zurückzuführen sein.

Die Fossilien von Drimolen stehen Forschenden weiterhin zur Verfügung, und ihre dreidimensionalen Scans werden neue Vergleiche mit anderen afrikanischen Entdeckungen ermöglichen.