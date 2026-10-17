💀 Homo erectus já estava na África do Sul há 2 milhões de anos

Um fragmento de crânio esquecido entre fósseis sul-africanos reforça a presença muito antiga do Homo erectus longe da África Oriental.

A descoberta vem de Drimolen, um sítio localizado a cerca de 40 km a noroeste de Joanesburgo. Seus depósitos datam de aproximadamente 2,04 a 1,95 milhão de anos. Eles revelaram muitos restos de antigos representantes da linhagem humana, mas parte desses fósseis nunca havia sido descrita em detalhes.

Crânio de um Homo erectus

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Pesquisadores retomaram o estudo de 18 fragmentos de crânios e mandíbulas descobertos entre 1990 e 2019. Alguns, portanto, aguardavam havia várias décadas nas coleções. Sua anatomia foi comparada à de fósseis já atribuídos a diferentes espécies.

Entre eles, um fragmento chamado DNH 127 chama particularmente a atenção. Ele provém da parte posterior de um crânio adulto e apresenta características compatíveis com o Homo erectus. Essa atribuição fornece um novo elemento independente a favor da presença dessa espécie em Drimolen há cerca de 2 milhões de anos.

Essa presença já havia sido proposta com base em DNH 134, um crânio juvenil descoberto no mesmo sítio. Sua atribuição ao Homo erectus, contudo, suscitou discussões, especialmente porque pertencia a um indivíduo jovem. O DNH 127 é interessante porque provém de um adulto e, portanto, oferece outro ponto de comparação.

O estudo não diz respeito apenas ao Homo erectus. Dos 18 fósseis descritos, 14 são atribuídos ao Paranthropus robustus, outra espécie de hominínio presente na região no mesmo período. Três fragmentos continuam sendo difíceis demais de identificar com maior precisão.

Em outras palavras, várias formas humanas viviam nessa parte da África em um período muito antigo. O Homo erectus e o Paranthropus robustus frequentavam o mesmo ambiente, embora esses fósseis não provem que os indivíduos tenham se encontrado diretamente. O sítio oferece sobretudo um raro retrato de um período em que várias linhagens coexistiam.

Os novos restos de Paranthropus também fornecem informações sobre as variações dentro dessa espécie. Os pesquisadores identificaram uma característica específica na mandíbula que poderia distinguir a população de Drimolen de populações provenientes de outros sítios sul-africanos. Essas diferenças poderiam corresponder a mudanças graduais ao longo do tempo.

Os fósseis de Drimolen continuam acessíveis aos pesquisadores, e suas digitalizações tridimensionais permitirão novas comparações com outras descobertas africanas.