💀 Homo erectus ya estaba en Sudáfrica hace 2 millones de años

Un fragmento de cráneo olvidado entre fósiles sudafricanos refuerza la presencia muy antigua de Homo erectus lejos del este de África.

El descubrimiento procede de Drimolen, un yacimiento situado a unos 40 km al noroeste de Johannesburgo. Sus depósitos datan de hace aproximadamente entre 2,04 y 1,95 millones de años. Allí se hallaron numerosos restos de antiguos representantes del linaje humano, pero algunos de estos fósiles nunca habían sido descritos en detalle.

Cráneo de un Homo erectus

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Un equipo de investigadores retomó el estudio de 18 fragmentos de cráneos y mandíbulas descubiertos entre 1990 y 2019. Algunos llevaban, por tanto, varias décadas en las colecciones. Su anatomía se comparó con la de fósiles ya atribuidos a distintas especies.

Entre ellos, destaca especialmente un fragmento denominado DNH 127. Procede de la parte posterior del cráneo de un adulto y presenta características compatibles con Homo erectus. Esta atribución aporta una nueva prueba independiente a favor de la presencia de esta especie en Drimolen hace aproximadamente 2 millones de años.

Esta presencia ya se había propuesto gracias a DNH 134, un cráneo juvenil descubierto en el mismo yacimiento. Sin embargo, su atribución a Homo erectus había suscitado debate, especialmente porque pertenecía a un individuo joven. DNH 127 resulta interesante porque procede de un adulto y ofrece, por tanto, otro punto de comparación.

El estudio no se centra únicamente en Homo erectus. De los 18 fósiles descritos, 14 se atribuyen a Paranthropus robustus, otra especie de hominino presente en la región durante el mismo periodo. Tres fragmentos siguen siendo demasiado difíciles de identificar con mayor precisión.

En otras palabras, varias formas humanas vivían en esta parte de África en una época muy antigua. Homo erectus y Paranthropus robustus frecuentaban el mismo entorno, aunque estos fósiles no demuestran que los individuos se encontraran directamente. El yacimiento ofrece sobre todo una rara instantánea de un periodo en el que coexistían varios linajes.

Los nuevos restos de Paranthropus también aportan información sobre la variabilidad dentro de esta especie. Los investigadores identificaron un rasgo particular en la mandíbula que podría distinguir a la población de Drimolen de las poblaciones procedentes de otros yacimientos sudafricanos. Estas diferencias podrían corresponder a cambios progresivos a lo largo del tiempo.

Los fósiles de Drimolen siguen estando disponibles para los investigadores, y sus escaneos tridimensionales permitirán realizar nuevas comparaciones con otros descubrimientos africanos.