🤖 Ce robot humanoïde sort seul de sa propre chaîne de fabrication

Un robot humanoïde vient de quitter sa chaîne de fabrication sur ses deux jambes, sans être conduit à distance.

La scène s’est déroulée dans une nouvelle installation de XPENG, le constructeur chinois surtout connu pour ses voitures électriques. Le robot se nomme IRON. L’entreprise annonce avoir achevé un premier exemplaire sur cette ligne avant de le faire marcher de façon autonome à sa sortie. Cette étape marque surtout le passage des prototypes fabriqués en laboratoire à une méthode pensée pour produire rapidement à la chaîne.

Le robot humanoïde IRON marche le long de sa ligne de fabrication automatisée chez XPENG.

Crédit : XPENG.

Construire un humanoïde en série demande de répéter avec précision l’assemblage de nombreuses pièces mobiles. XPENG affirme avoir automatisé plus de 80 % des opérations principales de ses nouvelles lignes. Le constructeur reprend pour cela des méthodes issues de son activité automobile, notamment pour contrôler la qualité au cours de la fabrication.

IRON conserve une silhouette proche de celle d’une personne. Son corps possède 76 possibilités de mouvement indépendantes, appelées degrés de liberté. Chacune de ses mains en compte 21. Ces articulations doivent lui permettre de marcher mais aussi de réaliser des gestes plus fins.

Le robot embarque également trois puces conçues par XPENG. Elles fournissent ensemble jusqu’à 2 250 TOPS, une mesure du nombre d’opérations informatiques réalisables chaque seconde. Cette puissance sert à faire fonctionner directement dans la machine les modèles d’intelligence artificielle chargés d’interpréter son environnement et de commander ses mouvements.

Cette autonomie locale a une conséquence pratique : IRON peut effectuer certaines tâches sans qu’un opérateur humain contrôle chacun de ses gestes à distance. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sait déjà tout faire. XPENG présente la machine comme une plateforme appelée à apprendre et à gagner progressivement de nouvelles capacités dans des situations réelles.

La fabrication actuelle n’est pas encore une production de masse. L’entreprise prévoit cette étape d’ici la fin de 2026. Les premiers robots doivent d’abord être utilisés dans ses propres magasins et sur ses sites, où leurs performances pourront être observées dans un environnement quotidien plutôt qu’en laboratoire.

Le projet bénéficie aussi d’importants moyens financiers. Fin août, l’activité robotique de XPENG a levé plus de 900 millions de dollars, soit environ 760 millions d’euros au taux de change actuel. Le groupe veut développer en parallèle ses voitures, ses systèmes autonomes et ses robots en partageant une partie des technologies d’intelligence artificielle entre ces machines.

Le véritable test arrivera en 2027. XPENG prévoit alors le lancement commercial d’IRON et les premières livraisons en Chine comme à l’étranger. Les usages précis proposés aux clients, le rythme de fabrication et le prix du robot restent encore à préciser.