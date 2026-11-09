🏔️ Was Inka-Kinder vor ihrer Opferung konsumierten

In den Anden erhaltene Mumien liefern neue Hinweise auf die letzten Monate von Kindern, die vor mehreren Jahrhunderten geopfert wurden.

Im Inkareich wurden einige Kinder und junge Frauen zu Heiligtümern auf den Gipfeln der Berge geführt. Dort wurden sie bei religiösen Zeremonien namens Capacocha geopfert. Diese Orte waren mit Gottheiten verbunden, und die Opfer sollten nach dem damaligen Glauben als Vermittler zu ihnen dienen.

Die in dieser Studie untersuchten Personen

Die Kälte in großer Höhe hat ihre Körper teilweise erhalten. Diese Konservierung ermöglicht es heute, winzige Spuren von Substanzen zu untersuchen, die vor ihrem Tod konsumiert wurden. Ein Team unter der Leitung von Dagmara Socha von der Universität Warschau untersuchte acht in Peru und Argentinien entdeckte Mumien.

Die Wissenschaftler entnahmen sehr kleine Mengen an Haaren oder Nägeln. Diese Gewebe bewahren manchmal Spuren von Substanzen, die vom Körper aufgenommen wurden. Anders als eine Blutuntersuchung können sie Hinweise auf einen Zeitraum vor dem Tod liefern, insbesondere wenn die Haare lang genug sind.

In allen untersuchten Haarproben fand das Team Substanzen, die für den Konsum von Kokablättern charakteristisch sind. Diese Pflanze wurde in den Anden schon lange vor unserer Zeit verwendet. Die Blätter konnten auf Reisen in großer Höhe gekaut werden und spielten außerdem eine wichtige Rolle bei religiösen Praktiken.

Diese Blätter dürfen nicht mit dem heute bekannten zubereiteten und konzentrierten Kokain verwechselt werden. Koka enthält dieses Molekül von Natur aus in geringen Mengen. Sein Vorhandensein in den Haaren der Mumien ist hier ein Hinweis auf den Konsum der Pflanze und kein Beleg für eine mit modernen Drogen vergleichbare Verwendung.

Weitere Ergebnisse zeigen, dass die Vorbereitungen je nach Person unterschiedlich waren. Bei Opfern, die in Argentinien gefunden wurden, identifizierten die Forscher eine Substanz, die entsteht, wenn der Körper gleichzeitig Verbindungen aus Koka und Alkohol erhält. Die Inka kannten insbesondere ein fermentiertes Getränk auf Maisbasis, das bei Zeremonien verwendet werden konnte.

Eine Entdeckung betrifft ein junges Mädchen, das auf dem Vulkan Ampato in Peru gefunden und Juanita genannt wurde. Ihre Nägel enthielten eine geringe Menge Harmine, einer Substanz, die in bestimmten Pflanzen des Amazonasgebiets vorkommt. Dies könnte auf die Verwendung eines von weit her stammenden pflanzlichen Präparats hindeuten. Diese Spur erlaubt es jedoch nicht, das konsumierte Getränk oder seine Wirkung genau zu bestimmen.

Auch die Haare eines anderen Opfers, das in Chuscha entdeckt wurde, wurden untersucht. Sie zeigen, dass der Kokakonsum in den letzten Monaten ihres Lebens schwankte. In dem Abschnitt, der dem Zeitraum kurz vor ihrem Tod entspricht, finden sich Hinweise auf eine Verbindung mit Alkohol.

Diese Analysen haben Grenzen: Einige Substanzen verschwinden mit der Zeit oder hinterlassen nur wenige Spuren in Haaren und Nägeln. Die Forscher hoffen auf empfindlichere Nachweismethoden, um weitere Mumien zu untersuchen und die Unterschiede zwischen den Zeremonien in den verschiedenen Regionen des Inkareichs besser zu verstehen.