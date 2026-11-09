🏔️ Esto es lo que consumieron unos niños incas antes de su sacrificio

Unas momias conservadas en las montañas de los Andes ofrecen nuevos indicios sobre los últimos meses de unos niños sacrificados hace varios siglos.

En el Imperio inca, algunos niños y mujeres jóvenes eran conducidos hasta santuarios situados en las cumbres de las montañas. Allí eran sacrificados durante ceremonias religiosas llamadas capacocha. Estos lugares estaban asociados con divinidades y, según las creencias de la época, las víctimas debían servir de intermediarias con ellas.

Los individuos examinados en este estudio

El frío de las grandes alturas a veces conservó sus cuerpos. Esta preservación permite estudiar hoy vestigios minúsculos de sustancias consumidas antes de su muerte. Un equipo dirigido por Dagmara Socha, de la Universidad de Varsovia, examinó ocho momias descubiertas en Perú y Argentina.

Los científicos tomaron cantidades muy pequeñas de cabello o uñas. Estos tejidos a veces conservan rastros de sustancias absorbidas por el organismo. A diferencia de un análisis de sangre, pueden proporcionar indicios sobre un período anterior a la muerte, especialmente cuando el cabello es lo bastante largo.

En todas las muestras de cabello estudiadas, el equipo encontró sustancias características del consumo de hojas de coca. Esta planta se utilizaba en los Andes mucho antes de nuestra era. Las hojas podían masticarse durante los desplazamientos en altura y también ocupaban un lugar importante en las prácticas religiosas.

No hay que confundir estas hojas con la cocaína preparada y concentrada que conocemos hoy. La coca contiene naturalmente esta molécula en pequeñas cantidades. Su presencia en el cabello de las momias constituye aquí un indicio del consumo de la planta, no una prueba de un uso comparable al de las drogas modernas.

Otros resultados muestran que los preparativos variaban según las personas. En unas víctimas halladas en Argentina, los investigadores identificaron una sustancia formada cuando el organismo recibe a la vez compuestos de la coca y alcohol. Los incas conocían, entre otras, una bebida fermentada a base de maíz que podía utilizarse durante las ceremonias.

Un descubrimiento concierne a una joven hallada en el volcán Ampato, en Perú, y apodada Juanita. Sus uñas contenían una pequeña cantidad de harmina, una sustancia presente en ciertas plantas de la Amazonia. Esto podría ser testimonio del uso de un preparado vegetal procedente de lejos. Sin embargo, este rastro no permite identificar con precisión la bebida consumida ni sus efectos.

También se estudió el cabello de otra víctima, descubierta en Chuscha. Revela que el consumo de coca varió durante los últimos meses de su vida. En la parte correspondiente al período más cercano a su muerte aparecen indicios de asociación con el alcohol.

Estos análisis tienen limitaciones: algunas sustancias desaparecen con el tiempo o dejan pocos rastros en el cabello y las uñas. Los investigadores confían en métodos de detección más sensibles para examinar otras momias y comprender mejor las diferencias entre las ceremonias organizadas en las distintas regiones del Imperio inca.