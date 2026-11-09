🏔️ Voici ce qu'ont consommé des enfants incas avant leur sacrifice

Des momies conservées dans les montagnes des Andes livrent de nouveaux indices sur les derniers mois d'enfants sacrifiés il y a plusieurs siècles.

Dans l'Empire inca, certains enfants et jeunes femmes étaient conduits jusqu'à des sanctuaires situés au sommet des montagnes. Ils y étaient sacrifiés lors de cérémonies religieuses appelées capacocha. Ces lieux étaient associés à des divinités, et les victimes devaient, selon les croyances de l'époque, servir d'intermédiaires avec elles.

Les individus examinés dans cette étude

Le froid en altitude a parfois conservé leurs corps. Cette préservation permet aujourd'hui d'étudier des traces infimes de substances consommées avant leur mort. Une équipe menée par Dagmara Socha, de l'université de Varsovie, a examiné huit momies découvertes au Pérou et en Argentine.

Les scientifiques ont prélevé de très petites quantités de cheveux ou d'ongles. Ces tissus gardent parfois la trace de substances absorbées par l'organisme. Contrairement à une analyse du sang, ils peuvent fournir des indices sur une période antérieure au décès, notamment lorsque les cheveux sont assez longs.

Dans tous les échantillons de cheveux étudiés, l'équipe a trouvé des substances caractéristiques de la consommation de feuilles de coca. Cette plante était utilisée dans les Andes bien avant notre époque. Les feuilles pouvaient être mâchées pendant les déplacements en altitude et possédaient également une place importante dans les pratiques religieuses.

Il ne faut pas confondre ces feuilles avec la cocaïne préparée et concentrée que l'on connaît aujourd'hui. La coca contient naturellement cette molécule en faible quantité. Sa présence dans les cheveux des momies constitue ici un indice de consommation de la plante, et non la preuve d'un usage comparable aux drogues modernes.

D'autres résultats montrent que les préparatifs variaient selon les personnes. Chez des victimes retrouvées en Argentine, les chercheurs ont identifié une substance formée lorsque l'organisme reçoit à la fois des composés de la coca et de l'alcool. Les Incas connaissaient notamment une boisson fermentée à base de maïs qui pouvait être utilisée lors des cérémonies.

Une découverte concerne une jeune fille retrouvée sur le volcan Ampato, au Pérou, et surnommée Juanita. Ses ongles contenaient une petite quantité d'harmine, une substance présente dans certaines plantes d'Amazonie. Cela pourrait témoigner de l'utilisation d'une préparation végétale venue de loin. Toutefois, cette trace ne permet pas d'identifier précisément la boisson consommée ni ses effets.

Les cheveux d'une autre victime, découverte à Chuscha, ont aussi été étudiés. Ils révèlent que la consommation de coca a varié au cours des derniers mois de sa vie. Des indices d'association avec l'alcool apparaissent dans la portion correspondant à la période la plus proche de sa mort.

Ces analyses ont des limites : certaines substances disparaissent avec le temps ou laissent peu de traces dans les cheveux et les ongles. Les chercheurs comptent sur des méthodes de détection plus sensibles pour examiner d'autres momies et mieux comprendre les différences entre les cérémonies organisées dans les diverses régions de l'Empire inca.