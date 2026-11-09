🏔️ Eis o que consumiram crianças incas antes do sacrifício

Múmias preservadas nas montanhas dos Andes fornecem novas pistas sobre os últimos meses de crianças sacrificadas há vários séculos.

No Império Inca, algumas crianças e jovens mulheres eram conduzidas a santuários situados no topo das montanhas. Ali, eram sacrificadas durante cerimônias religiosas chamadas capacocha. Esses locais eram associados a divindades e, segundo as crenças da época, as vítimas deveriam servir de intermediárias com elas.

Os indivíduos examinados neste estudo

O frio das áreas elevadas às vezes preservou seus corpos. Essa preservação permite hoje estudar vestígios mínimos de substâncias consumidas antes da morte. Uma equipe liderada por Dagmara Socha, da Universidade de Varsóvia, examinou oito múmias descobertas no Peru e na Argentina.

Os cientistas coletaram quantidades muito pequenas de cabelo ou unhas. Esses tecidos às vezes conservam vestígios de substâncias absorvidas pelo organismo. Ao contrário de uma análise de sangue, eles podem fornecer pistas sobre um período anterior à morte, especialmente quando os cabelos são suficientemente longos.

Em todas as amostras de cabelo estudadas, a equipe encontrou substâncias características do consumo de folhas de coca. Essa planta era usada nos Andes muito antes da nossa época. As folhas podiam ser mascadas durante os deslocamentos em áreas elevadas e também ocupavam um lugar importante nas práticas religiosas.

Não se deve confundir essas folhas com a cocaína preparada e concentrada que conhecemos hoje. A coca contém naturalmente essa molécula em pequena quantidade. Sua presença nos cabelos das múmias constitui aqui um indício do consumo da planta, e não uma prova de uso comparável ao das drogas modernas.

Outros resultados mostram que os preparativos variavam de acordo com as pessoas. Em vítimas encontradas na Argentina, os pesquisadores identificaram uma substância formada quando o organismo recebe simultaneamente compostos da coca e álcool. Os incas conheciam, por exemplo, uma bebida fermentada à base de milho que podia ser usada durante as cerimônias.

Uma descoberta diz respeito a uma jovem encontrada no vulcão Ampato, no Peru, e apelidada de Juanita. Suas unhas continham uma pequena quantidade de harmina, uma substância presente em certas plantas da Amazônia. Isso poderia indicar o uso de uma preparação vegetal trazida de longe. No entanto, esse vestígio não permite identificar com precisão a bebida consumida nem seus efeitos.

Os cabelos de outra vítima, descoberta em Chuscha, também foram estudados. Eles revelam que o consumo de coca variou durante os últimos meses de sua vida. Indícios de associação com o álcool aparecem na porção correspondente ao período mais próximo de sua morte.

Essas análises têm limitações: algumas substâncias desaparecem com o tempo ou deixam poucos vestígios nos cabelos e nas unhas. Os pesquisadores contam com métodos de detecção mais sensíveis para examinar outras múmias e compreender melhor as diferenças entre as cerimônias organizadas nas diversas regiões do Império Inca.