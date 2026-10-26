🐢 Mit 194 Jahren enthüllt Jonathan, die Schildkröte, Geheimnisse seiner DNA

Jonathan soll 1832 geschlüpft sein. Fast zwei Jahrhunderte später lebt diese Riesenschildkröte noch immer, und ihre DNA liefert erste Hinweise auf ihre erstaunliche Langlebigkeit.

Als Jonathan aus seinem Ei schlüpfte, feierten die Vereinigten Staaten ihren 56. Geburtstag mit gerade einmal 24 Bundesstaaten, Charles Darwin segelte noch über die Meere, ohne zu wissen, dass er die Biologie revolutionieren würde, und die spätere Königin Victoria war erst 13 Jahre alt.

Jonathan, eine auf Plantation House auf der Insel St. Helena lebende Riesenschildkröte, aufgenommen am 21. August 2022.

Foto: Kevin Gepford, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Das Tier lebt derzeit auf der Insel St. Helena im Südatlantik. Mit seinen rund 194 Jahren gilt es als ältestes bekanntes lebendes Landtier. Sein Alter bleibt eine Schätzung, doch seine Existenz erstreckt sich über mehrere Generationen von Menschen.

Wie kann eine Schildkröte so lange leben? Um dies besser zu verstehen, analysierten Forschende Jonathans DNA und verglichen sie mit der DNA anderer Riesenschildkröten, die deutlich jünger sind. Sie begnügten sich nicht damit, seine Gene zu untersuchen: Sie erforschten auch, wie sein Organismus sie nutzt.

Die erste Analyse offenbarte bei Jonathan 287 besondere genetische Varianten. Einige betreffen Mechanismen, die an der DNA-Reparatur, der Regulierung des Insulins, der Bekämpfung von Entzündungen oder auch am Schutz vor Krebs beteiligt sind. All diese Funktionen sind wichtig, um die Zellen im Laufe der Jahre in gutem Zustand zu erhalten.

Besucher fotografieren Jonathan, die auf Plantation House auf der Insel St. Helena lebende Riesenschildkröte.

Foto: Luke McKernan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Auf der DNA befinden sich außerdem kleine chemische Markierungen, die dabei helfen zu bestimmen, welche Gene aktiv sind. Ihre Verteilung verändert sich normalerweise mit dem Alter. Die Forschenden untersuchten daher diese sogenannten epigenetischen Markierungen.

Sie entdeckten eine weitere Besonderheit: Einige Regionen von Jonathans DNA weisen eine erstaunlich stabile Organisation auf. Sie betreffen unter anderem Gene, die an der Funktion der Mitochondrien beteiligt sind, jener kleinen Strukturen, die die Zellen mit Energie versorgen, sowie an der Instandhaltung des genetischen Materials.

Die Studie legt nahe, dass sein Organismus an einigen Stellen trotz des Zeitablaufs eine besonders geordnete Struktur bewahrt hat. Diese Fähigkeit könnte dazu beitragen, wichtige Mechanismen für das Überleben der Zellen besser funktionieren zu lassen.

Dennoch ist es unmöglich, ein „Langlebigkeitsgen“ zu benennen, das für sein außergewöhnliches Alter verantwortlich ist. Die Studie konzentriert sich hauptsächlich auf ein einziges außergewöhnliches Tier. Die beobachteten Unterschiede könnten auf seine persönliche Lebensgeschichte, seine Art oder auf mehrere zusammenwirkende Mechanismen zurückzuführen sein.

Durch den Vergleich weiterer sehr alter Schildkröten hoffen die Forschenden herauszufinden, welche Besonderheiten bei den am längsten lebenden Tieren regelmäßig auftreten. Jonathan besitzt also noch kein Rezept für ein hohes Alter, bietet aber eine seltene Gelegenheit zu untersuchen, welche Spuren fast zwei Jahrhunderte in der DNA hinterlassen können.