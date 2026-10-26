🐢 Aos 194 anos, Jonathan, a tartaruga, revela segredos de seu DNA

Jonathan teria nascido em 1832. Quase dois séculos depois, essa tartaruga gigante continua viva, e seu DNA começa a revelar algumas pistas sobre sua incrível longevidade.

Quando Jonathan saiu do ovo, os Estados Unidos comemoravam seus 56 anos com apenas 24 estados, Charles Darwin ainda navegava pelos mares sem saber que revolucionaria a biologia, e a futura rainha Vitória tinha apenas 13 anos.

Jonathan, tartaruga gigante que vive na Plantation House, na ilha de Santa Helena, fotografado em 21 de agosto de 2022.

Foto: Kevin Gepford, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

O animal vive atualmente na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Com cerca de 194 anos, é considerado o animal terrestre vivo mais velho conhecido. Sua idade continua sendo uma estimativa, mas sua existência atravessa várias gerações humanas.

Como uma tartaruga pode viver tanto tempo? Para entender melhor essa questão, pesquisadores analisaram o DNA de Jonathan e o compararam ao de outras tartarugas gigantes, consideravelmente mais jovens. Eles não se limitaram a ler seus genes: também estudaram a maneira como seu organismo os utiliza.

A primeira análise revelou 287 variantes genéticas específicas em Jonathan. Algumas estão relacionadas a mecanismos que participam do reparo do DNA, da regulação da insulina, do combate à inflamação e da proteção contra o câncer. São funções importantes para manter as células em boas condições ao longo dos anos.

Visitantes fotografam Jonathan, a tartaruga gigante que vive na Plantation House, na ilha de Santa Helena.

Foto: Luke McKernan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

No DNA também existem pequenas marcas químicas que ajudam a determinar quais genes estão ativos. Sua distribuição geralmente muda com a idade. Por isso, os pesquisadores examinaram essas marcas, chamadas de marcas epigenéticas.

Eles encontraram outra particularidade: algumas regiões do DNA de Jonathan apresentam uma organização que permaneceu surpreendentemente estável. Elas incluem genes envolvidos no funcionamento das mitocôndrias, essas pequenas estruturas que fornecem energia às células, e na manutenção do material genético.

O estudo sugere que seu organismo conservou, em alguns pontos, uma estrutura particularmente organizada apesar da passagem do tempo. Essa capacidade poderia contribuir para o funcionamento mais eficiente de mecanismos importantes para a sobrevivência das células.

Ainda assim, é impossível apontar um «gene da longevidade» responsável por sua idade extraordinária. O estudo se concentra principalmente em um único animal excepcional. As diferenças observadas podem ser decorrentes de sua história pessoal, de sua espécie ou de vários mecanismos que atuam em conjunto.

Ao comparar mais tartarugas muito idosas, os pesquisadores esperam descobrir quais particularidades se repetem regularmente entre aquelas que vivem por mais tempo. Jonathan ainda não guarda uma receita para a velhice extrema, mas oferece uma oportunidade rara de estudar o que quase dois séculos podem deixar no DNA.