🐢 A sus 194 años, Jonathan, la tortuga, desvela secretos de su ADN

Jonathan habría nacido en 1832. Casi dos siglos después, esta tortuga gigante sigue viva, y su ADN empieza a revelar algunos indicios sobre su increíble longevidad.

Cuando Jonathan salió de su huevo, Estados Unidos celebraba sus 56 años con apenas 24 estados, Charles Darwin todavía surcaba los mares sin saber que iba a revolucionar la biología y la futura reina Victoria solo tenía 13 años.

Jonathan, tortuga gigante que vive en Plantation House, en la isla de Santa Elena, fotografiado el 21 de agosto de 2022.

Foto: Kevin Gepford, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

El animal vive actualmente en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Con sus aproximadamente 194 años, se considera el animal terrestre vivo más viejo conocido. Su edad sigue siendo una estimación, pero su existencia abarca varias generaciones humanas.

¿Cómo puede una tortuga vivir tanto tiempo? Para comprenderlo mejor, unos investigadores analizaron el ADN de Jonathan y lo compararon con el de otras tortugas gigantes, mucho más jóvenes. No se limitaron a leer sus genes: también estudiaron la manera en que su organismo los utiliza.

El primer análisis reveló 287 variantes genéticas específicas de Jonathan. Algunas afectan a mecanismos que intervienen en la reparación del ADN, la regulación de la insulina, la lucha contra la inflamación o la protección contra el cáncer. Son funciones importantes para conservar las células en buen estado con el paso de los años.

Unos visitantes fotografían a Jonathan, la tortuga gigante que vive en Plantation House, en la isla de Santa Elena.

Foto: Luke McKernan, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.

En el ADN también se encuentran pequeñas marcas químicas que ayudan a determinar qué genes están activos. Su distribución suele cambiar con la edad. Por eso, los investigadores examinaron estas marcas, llamadas marcas epigenéticas.

Encontraron otra particularidad: ciertas regiones del ADN de Jonathan presentan una organización que se ha mantenido sorprendentemente estable. Afectan, en particular, a genes implicados en el funcionamiento de las mitocondrias, esas pequeñas estructuras que proporcionan energía a las células, así como en el mantenimiento del material genético.

El estudio sugiere que su organismo ha conservado, en algunos puntos, una estructura especialmente ordenada pese al paso del tiempo. Esta capacidad podría contribuir a que funcionen mejor mecanismos importantes para la supervivencia de las células.

Sin embargo, sigue siendo imposible señalar un «gen de la longevidad» responsable de su edad extraordinaria. El estudio se centra principalmente en un único animal excepcional. Las diferencias observadas podrían deberse a su historia personal, a su especie o a varios mecanismos que actúan conjuntamente.

Al comparar un mayor número de tortugas muy longevas, los investigadores esperan saber qué particularidades se repiten en aquellas que viven más tiempo. Jonathan todavía no guarda una receta para llegar a una edad avanzada, pero ofrece una oportunidad excepcional para estudiar lo que casi dos siglos pueden dejar en el ADN.