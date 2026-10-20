🦖 Ein kleiner Raptor soll die Überreste eines Tyrannosauriers gefressen haben

Zahnspuren deuten darauf hin, dass sich ein kleiner fleischfressender Dinosaurier von einem Tyrannosaurier ernährt haben könnte, der deutlich größer war als er.

Die Szene ereignete sich gegen Ende der Kreidezeit im heutigen Kanada. Die Forschenden untersuchten einen in Alberta entdeckten versteinerten Schädel eines Albertosaurus. Dieses Tier gehörte zur selben großen Familie wie der Tyrannosaurus rex.

Schädel eines Albertosaurus im National Museum of Natural History in Washington.

Quelle: via Wikimedia Commons.

Das Fossil stammt von einem noch jungen, aber bereits stattlichen Individuum. Die Untersuchung seiner Knochen zeigt, dass es bei seinem Tod mindestens acht Jahre alt war. Seine Länge wird auf etwa 6 m geschätzt. Dennoch scheinen zwei Reihen von Spuren an seinem Kiefer von deutlich kleineren Zähnen hinterlassen worden zu sein.

Um ihren Ursprung zu bestimmen, untersuchten die Forschenden den Abstand der Spuren und die feinen Rillen, die von den Zähnen erzeugt wurden. Außerdem korrigierten sie ihre Messungen entsprechend dem Winkel, in dem die Zähne über den Knochen geglitten waren. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme können schräge Spuren einen irreführenden Eindruck von der Größe des dafür verantwortlichen Kiefers vermitteln.

Die Ergebnisse passen am besten zu einem Dromaeosaurier, der Gruppe fleischfressender Dinosaurier, zu der die Raptoren gehören. Ein Tier, das dem Atrociraptor nahestand, könnte diese Spuren hinterlassen haben. Es war deutlich kleiner als der Albertosaurus, von dem es vermutlich einen Teil gefressen hatte.

Rekonstruktionen eines Albertosaurus im Royal Tyrrell Museum.

Foto: D’Arcy Norman, via Wikimedia Commons.

Die Spuren befinden sich an Teilen des Kiefers, die zugänglich sind, wenn ein Tier bereits tot oder stark abgemagert ist. Sie zeugen daher wahrscheinlich von einer Mahlzeit an einem Kadaver, also von Aasfressverhalten.

Eine andere Erklärung bleibt möglich. Auch ein sehr junger Albertosaurus könnte einige dieser Spuren hinterlassen haben. In diesem Fall würde es sich um Kannibalismus handeln, ein Verhalten, das bei mehreren Tyrannosauriden bereits dokumentiert ist. Die Forschenden halten den Raptor jedoch für den wahrscheinlichsten Kandidaten.

Diese Entdeckung verändert unser Verständnis der Beziehungen zwischen diesen Raubtieren. Große Tyrannosaurier konnten selbst kleinere Tiere jagen, doch ihre Kadaver stellten auch eine Nahrungsquelle dar. Ein opportunistischer Raptor musste keinen lebenden Giganten besiegen, um von seinem Fleisch zu profitieren.

Sollte sich diese Identifizierung bestätigen, wäre dies der erste direkte Beleg dafür, dass sich ein Dromaeosaurier von einem Tyrannosaurier ernährte. Die Forschenden schlagen nun vor, ihre Messmethode auf weitere Knochen mit Bissspuren anzuwenden, um die Nahrungsbeziehungen zwischen Dinosauriern besser zu rekonstruieren.