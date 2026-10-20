🦖 Un petit raptor aurait dévoré la dépouille d’un tyrannosaure

Des traces de dents indiquent qu’un petit dinosaure carnivore se serait nourri d’un tyrannosaure, bien plus grand que lui.

La scène remonte à la fin du Crétacé, dans l’actuel Canada. Les chercheurs ont examiné un crâne fossilisé d’Albertosaurus découvert en Alberta. Cet animal appartenait à la même grande famille que Tyrannosaurus rex.

Crâne d’Albertosaurus exposé au Musée national d’histoire naturelle de Washington.

Crédit : via Wikimedia Commons.

Le fossile provient d’un individu encore jeune, mais déjà imposant. L’étude de ses os indique qu’il avait au moins huit ans lors de sa mort. Sa longueur est estimée à environ 6 m. Pourtant, deux séries de marques retrouvées sur sa mâchoire semblent avoir été laissées par des dents beaucoup plus petites.

Pour identifier leur origine, les chercheurs ont étudié l’espacement des marques et les fines stries produites par les dents. Ils ont également corrigé leurs mesures selon l’angle auquel les dents avaient glissé contre l’os. Sans cette précaution, des traces obliques peuvent donner une impression trompeuse de la taille de la mâchoire responsable.

Les résultats correspondent le mieux à un droméosauridé, le groupe de dinosaures carnivores auquel appartiennent les raptors. Un animal proche d’Atrociraptor pourrait avoir laissé ces traces. Il était bien plus petit que l’Albertosaurus dont il aurait consommé une partie.

Reconstitutions d’Albertosaurus au Royal Tyrrell Museum.

Photo : D’Arcy Norman, via Wikimedia Commons.

Les marques se trouvent sur des parties de la mâchoire accessibles lorsqu’un animal est déjà mort ou fortement décharné. Elles témoignent donc vraisemblablement d’un repas pris sur une carcasse, un comportement de charognage.

Une autre explication reste possible. Un très jeune Albertosaurus aurait lui aussi pu laisser certaines de ces traces. Dans ce cas, il s’agirait de cannibalisme, un comportement déjà documenté chez plusieurs tyrannosauridés. Les chercheurs considèrent toutefois le raptor comme le candidat le plus probable.

Cette découverte change notre vision des relations entre ces prédateurs. Les grands tyrannosaures pouvaient eux-mêmes chasser des animaux plus petits, mais leurs dépouilles représentaient aussi une réserve de nourriture. Un raptor opportuniste n’avait pas besoin de vaincre un géant vivant pour profiter de sa chair.

Si cette identification se confirme, il s’agirait de la première preuve directe d’un droméosauridé se nourrissant d’un tyrannosaure. Les chercheurs proposent maintenant d’appliquer leur méthode de mesure à d’autres os portant des morsures, afin de mieux reconstituer les relations alimentaires entre dinosaures.