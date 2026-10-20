🦖 Un pequeño raptor habría devorado los restos de un tiranosaurio

Las marcas de dientes indican que un pequeño dinosaurio carnívoro se habría alimentado de un tiranosaurio mucho más grande que él.

La escena se remonta a finales del Cretácico, en el actual Canadá. Los investigadores examinaron un cráneo fosilizado de Albertosaurus descubierto en Alberta. Este animal pertenecía a la misma gran familia que Tyrannosaurus rex.

Cráneo de Albertosaurus expuesto en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington.

Crédito: vía Wikimedia Commons.

El fósil procede de un individuo aún joven, pero ya imponente. El estudio de sus huesos indica que tenía al menos ocho años cuando murió. Se estima que medía unos 6 m de longitud. Sin embargo, dos series de marcas encontradas en su mandíbula parecen haber sido dejadas por dientes mucho más pequeños.

Para identificar su origen, los investigadores estudiaron el espaciamiento de las marcas y las finas estrías producidas por los dientes. También corrigieron sus mediciones según el ángulo en el que los dientes se habían deslizado contra el hueso. Sin esta precaución, las huellas oblicuas pueden dar una impresión engañosa del tamaño de la mandíbula responsable.

Los resultados corresponden mejor a un dromeosáurido, el grupo de dinosaurios carnívoros al que pertenecen los raptores. Un animal cercano a Atrociraptor podría haber dejado estas marcas. Era mucho más pequeño que el Albertosaurus del que habría consumido una parte.

Reconstrucciones de Albertosaurus en el Royal Tyrrell Museum.

Foto: D’Arcy Norman, vía Wikimedia Commons.

Las marcas se encuentran en partes de la mandíbula accesibles cuando un animal ya está muerto o muy desprovisto de carne. Por tanto, probablemente son testimonio de una comida tomada de un cadáver, un comportamiento carroñero.

Sigue siendo posible otra explicación. Un Albertosaurus muy joven también podría haber dejado algunas de estas marcas. En ese caso, se trataría de canibalismo, un comportamiento ya documentado en varios tiranosáuridos. Sin embargo, los investigadores consideran que el raptor es el candidato más probable.

Este descubrimiento cambia nuestra visión de las relaciones entre estos depredadores. Los grandes tiranosaurios podían cazar a su vez animales más pequeños, pero sus cadáveres también representaban una reserva de alimento. Un raptor oportunista no necesitaba vencer a un gigante vivo para aprovechar su carne.

Si esta identificación se confirma, sería la primera prueba directa de un dromeosáurido alimentándose de un tiranosaurio. Los investigadores proponen ahora aplicar su método de medición a otros huesos con marcas de mordeduras, para reconstruir mejor las relaciones alimentarias entre dinosaurios.