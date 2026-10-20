🦖 Um pequeno raptor teria devorado a carcaça de um tiranossauro

Marcas de dentes indicam que um pequeno dinossauro carnívoro pode ter se alimentado de um tiranossauro, muito maior do que ele.

A cena remonta ao fim do Cretáceo, no atual Canadá. Os pesquisadores examinaram um crânio fossilizado de Albertosaurus descoberto em Alberta. Esse animal pertencia à mesma grande família que o Tyrannosaurus rex.

Crânio de Albertosaurus exposto no Museu Nacional de História Natural de Washington.

Crédito: via Wikimedia Commons.

O fóssil provém de um indivíduo ainda jovem, mas já imponente. O estudo de seus ossos indica que ele tinha pelo menos oito anos quando morreu. Seu comprimento é estimado em cerca de 6 m. No entanto, duas séries de marcas encontradas em sua mandíbula parecem ter sido deixadas por dentes muito menores.

Para identificar sua origem, os pesquisadores estudaram o espaçamento das marcas e as finas estrias produzidas pelos dentes. Eles também corrigiram suas medições de acordo com o ângulo em que os dentes haviam deslizado contra o osso. Sem essa precaução, marcas oblíquas podem dar uma impressão enganosa do tamanho da mandíbula responsável.

Os resultados correspondem melhor a um dromeossaurídeo, o grupo de dinossauros carnívoros ao qual pertencem os raptores. Um animal próximo do Atrociraptor pode ter deixado essas marcas. Ele era muito menor que o Albertosaurus, do qual pode ter consumido uma parte.

Reconstruções de Albertosaurus no Royal Tyrrell Museum.

Foto: D’Arcy Norman, via Wikimedia Commons.

As marcas estão localizadas em partes da mandíbula acessíveis quando um animal já está morto ou muito descarnado. Portanto, elas provavelmente testemunham uma refeição feita sobre uma carcaça, um comportamento necrófago.

Outra explicação continua possível. Um Albertosaurus muito jovem também poderia ter deixado algumas dessas marcas. Nesse caso, seria canibalismo, um comportamento já documentado em vários tiranossaurídeos. Os pesquisadores consideram, contudo, o raptor o candidato mais provável.

Essa descoberta muda nossa visão das relações entre esses predadores. Os grandes tiranossauros também podiam caçar animais menores, mas suas carcaças representavam ainda uma reserva de alimento. Um raptor oportunista não precisava derrotar um gigante vivo para aproveitar sua carne.

Se essa identificação se confirmar, seria a primeira prova direta de um dromeossaurídeo se alimentando de um tiranossauro. Os pesquisadores agora propõem aplicar seu método de medição a outros ossos com marcas de mordidas, a fim de reconstituir melhor as relações alimentares entre os dinossauros.