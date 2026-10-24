💥 Noch nie beobachtet: eine kosmische Explosion über 27 Tage

Eine im Jahr 2022 entdeckte kosmische Explosion dauerte laut einer neuen Analyse noch fast einen Monat nach ihrem Ausbruch an.

Das Ereignis trägt den Namen GRB 220706A. Es gehört zur Familie der langen Gammastrahlenausbrüche, gewaltiger Strahlungsemissionen, die gewöhnlich mit dem Kollaps massereicher Sterne in Verbindung gebracht werden. Ihre intensivste Phase dauert normalerweise einige Sekunden bis wenige Minuten, auch wenn später noch eine Aktivität auftreten kann.

Illustration einer Supernova

Hier erzählen die Röntgenbeobachtungen eine ungewöhnliche Geschichte. Noch etwa 51 Tage nach Beginn des von der Erde aus beobachteten Ausbruchs wurden Emissionsphasen registriert. Da sich das Universum ausdehnt, erscheinen die beobachteten Zeiträume verlängert. Im Bezugssystem der Explosion entspricht diese Aktivität etwa 27 Tagen.

Diese Dauer übertrifft die bisher bekannten Fälle deutlich. Nach Angaben der Forschenden verlängert sie den bisherigen Rekord im Bezugssystem der Explosion um etwa 21 Tage.

GRB 220706A befindet sich bei einer Rotverschiebung von 0,8577. Das bedeutet, dass sein Licht mehrere Milliarden Jahre unterwegs war, bevor es uns erreichte. Die Forschenden haben Röntgenbeobachtungen, sichtbares Licht und andere Wellenlängen zusammengetragen, um seine Entwicklung über einen langen Zeitraum zu verfolgen.

Sie identifizierten außerdem ein Signal, das mit einer sehr hellen Supernova vereinbar ist, die den Ausbruch begleitet. Ihre genaue Helligkeit lässt sich nur schwer bestimmen, da Staub einen Teil ihres Lichts absorbiert hat. Nach der Korrektur könnte sie einigen besonders energiereichen Supernovae ähneln, die bereits mit sehr langen Gammastrahlenausbrüchen in Verbindung gebracht wurden.

Die üblichen Modelle gehen vom Kollaps eines massereichen Sterns aus, der seiner äußeren Schichten beraubt wurde. Ein solcher Stern ist vergleichsweise kompakt und liefert nicht auf natürliche Weise über mehrere Wochen Materie und Energie.

Es werden mehrere Möglichkeiten diskutiert, darunter eine anhaltende Zufuhr von Materie zum zentralen Objekt. Noch keine davon erklärt die Gesamtheit der Beobachtungen mit Sicherheit. GRB 220706A könnte daher dazu beitragen zu klären, ob extrem lange Gammastrahlenausbrüche eine eigene Population bilden.

Diese Ergebnisse werden derzeit in einer arXiv-Vorveröffentlichung vorgestellt und wurden noch nicht von Fachleuten begutachtet. Künftige Beobachtungen vergleichbarer Ereignisse müssen klären, ob diese etwa 27 Tage andauernde Aktivität einen Ausnahmefall oder eine bislang wenig bekannte Familie von Ausbrüchen darstellt.