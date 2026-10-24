💥 Nunca vista: una explosión cósmica de 27 días

Una explosión cósmica detectada en 2022 todavía se desarrollaba casi un mes después de su inicio, según un nuevo análisis.

El evento se denomina GRB 220706A. Pertenece a la familia de los estallidos largos de rayos gamma, potentes emisiones de radiación generalmente asociadas al colapso de estrellas masivas. Su fase más intensa suele durar de unos segundos a unos minutos, aunque después puede aparecer actividad más tardía.

Ilustración de una supernova

En este caso, las observaciones en rayos X cuentan una historia inusual. Todavía se detectaron episodios de emisión aproximadamente 51 días después del inicio del estallido observado desde la Tierra. Como el Universo está en expansión, las duraciones observadas se alargan. En el sistema de referencia de la explosión, esta actividad corresponde a unos 27 días.

Esta duración supera ampliamente los casos conocidos hasta ahora. Según los investigadores, retrasa aproximadamente 21 días el récord anterior en el sistema de referencia de la explosión.

GRB 220706A se encuentra a un corrimiento al rojo de 0,8577, lo que significa que su luz viajó durante varios miles de millones de años antes de llegar hasta nosotros. Los investigadores reunieron observaciones en rayos X, luz visible y otras longitudes de onda para seguir su evolución durante un largo periodo.

También identificaron una señal compatible con una supernova muy luminosa que acompañaba al estallido. Su luminosidad exacta sigue siendo difícil de determinar, ya que el polvo absorbió parte de su luz. Tras la corrección, podría parecerse a algunas supernovas especialmente energéticas ya asociadas con estallidos de rayos gamma muy largos.

Los modelos habituales se basan en el colapso de una estrella masiva despojada de sus capas externas. Un astro así es relativamente compacto y no proporciona de forma natural materia y energía durante varias semanas.

Se barajan varias posibilidades, entre ellas un suministro prolongado de materia hacia el objeto central. Ninguna explica todavía con certeza el conjunto de las observaciones. GRB 220706A podría ayudar así a determinar si los estallidos de rayos gamma extremadamente largos forman una población particular.

Estos resultados se presentan actualmente en una prepublicación de arXiv y todavía no han sido evaluados por pares. Futuras observaciones de eventos comparables deberán establecer si esta actividad de unos 27 días constituye un caso excepcional o una familia de estallidos aún poco conocida.