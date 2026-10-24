💥 Jamais vue : une explosion cosmique de 27 jours

Une explosion cosmique détectée en 2022 se déroulait encore près d’un mois après son déclenchement, selon une nouvelle analyse.

L’événement porte le nom de GRB 220706A. Il appartient à la famille des sursauts gamma longs, de puissantes émissions de rayonnement généralement associées à l’effondrement d’étoiles massives. Leur phase la plus intense dure habituellement de quelques secondes à quelques minutes, même si une activité plus tardive peut ensuite apparaître.

Illustration d'une supernova

Ici, les observations en rayons X racontent une histoire inhabituelle. Des épisodes d’émission ont encore été détectés environ 51 jours après le début du sursaut vu depuis la Terre. Comme l’Univers est en expansion, les durées observées sont étirées. Dans le référentiel de l’explosion, cette activité correspond à environ 27 jours.

Cette durée dépasse largement les cas précédemment connus. Selon les chercheurs, elle repousse d’environ 21 jours le précédent record dans le référentiel de l'explosion.

GRB 220706A se situe à un décalage vers le rouge de 0,8577, ce qui signifie que sa lumière a voyagé pendant plusieurs milliards d’années avant de nous atteindre. Les chercheurs ont rassemblé des observations en rayons X, en lumière visible et dans d’autres longueurs d’onde afin de suivre son évolution sur une longue période.

Ils ont aussi identifié un signal compatible avec une supernova très lumineuse accompagnant le sursaut. Sa luminosité exacte reste difficile à établir, car de la poussière a absorbé une partie de sa lumière. Après correction, elle pourrait ressembler à certaines supernovas particulièrement énergétiques déjà associées à des sursauts gamma très longs.

Les modèles habituels reposent sur l’effondrement d’une étoile massive débarrassée de ses couches externes. Un tel astre est relativement compact et ne fournit pas naturellement de la matière et de l'énergie pendant plusieurs semaines.

Plusieurs possibilités sont discutées, notamment un apport prolongé de matière vers l’objet central. Aucune n’explique encore de manière certaine l’ensemble des observations. GRB 220706A pourrait ainsi aider à déterminer si les sursauts gamma extrêmement longs forment une population particulière.

Ces résultats sont actuellement présentés dans une prépublication arXiv et n’ont pas encore été évalués par les pairs. De futures observations d’événements comparables devront établir si cette activité d’environ 27 jours constitue un cas exceptionnel ou une famille de sursauts encore mal connue.