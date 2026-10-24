💥 Nunca vista: uma explosão cósmica de 27 dias

Uma explosão cósmica detectada em 2022 ainda estava ocorrendo quase um mês após seu início, segundo uma nova análise.

O evento recebeu o nome de GRB 220706A. Ele pertence à família das rajadas gama longas, poderosas emissões de radiação geralmente associadas ao colapso de estrelas massivas. Sua fase mais intensa normalmente dura de alguns segundos a alguns minutos, embora uma atividade mais tardia possa surgir depois.

Ilustração de uma supernova

Aqui, as observações em raios X contam uma história incomum. Episódios de emissão ainda foram detectados cerca de 51 dias após o início da rajada observada da Terra. Como o Universo está se expandindo, as durações observadas ficam dilatadas. No referencial da explosão, essa atividade corresponde a cerca de 27 dias.

Essa duração supera amplamente os casos conhecidos anteriormente. Segundo os pesquisadores, ela amplia em cerca de 21 dias o recorde anterior no referencial da explosão.

GRB 220706A está a um desvio para o vermelho de 0,8577, o que significa que sua luz viajou durante vários bilhões de anos antes de nos alcançar. Os pesquisadores reuniram observações em raios X, luz visível e outros comprimentos de onda para acompanhar sua evolução durante um longo período.

Eles também identificaram um sinal compatível com uma supernova muito luminosa acompanhando a rajada. Sua luminosidade exata continua difícil de determinar, pois a poeira absorveu parte de sua luz. Após a correção, ela poderia se assemelhar a algumas supernovas particularmente energéticas já associadas a rajadas gama muito longas.

Os modelos habituais baseiam-se no colapso de uma estrela massiva desprovida de suas camadas externas. Esse tipo de astro é relativamente compacto e não fornece naturalmente matéria e energia durante várias semanas.

Várias possibilidades são discutidas, entre elas um fornecimento prolongado de matéria ao objeto central. Nenhuma ainda explica com segurança o conjunto das observações. GRB 220706A poderia, assim, ajudar a determinar se as rajadas gama extremamente longas formam uma população específica.

Esses resultados são atualmente apresentados em uma pré-publicação do arXiv e ainda não foram avaliados por pares. Futuras observações de eventos comparáveis deverão estabelecer se essa atividade de cerca de 27 dias constitui um caso excepcional ou uma família de rajadas ainda pouco conhecida.