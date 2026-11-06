💥 Rätsel: zwei gigantische kosmische Explosionen am selben Ort im Abstand von vier Minuten

Eine sehr kurze kosmische Explosion, gefolgt von einer anderen, die viel länger dauerte, am selben Ort am Himmel: Astronomen versuchen noch immer, dies zu verstehen.

Am 25. April 2016 registrierte der NASA-Satellit Swift einen Gammablitz. Diese Strahlungsausbrüche zählen zu den energiereichsten Phänomenen des Universums. Sie dauern gewöhnlich nur einige Sekunden oder Minuten, können aber eine beträchtliche Energiemenge freisetzen.

Künstlerische Darstellung eines Gammablitzes.

Bildnachweis: ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

An diesem Tag entdeckten die Instrumente etwas Ungewöhnliches. Ein erster Ausbruch dauerte 1,7 Sekunden. Nach etwa vier Minuten Ruhe dauerte ein zweiter 51,2 Sekunden. Beide stammten aus derselben kleinen Himmelsregion.

Zum damaligen Zeitpunkt hatten die Beobachtungen diese Besonderheit nicht erklären können. Zehn Jahre später analysierte ein Team die Daten des Satelliten und mehrerer Teleskope erneut. Es entdeckte, dass die beiden Phänomene offenbar zwei unterschiedlichen Kategorien von Gammablitzen angehören.

Kurze Gammablitze stehen gewöhnlich mit der Verschmelzung zweier extrem dichter Himmelskörper in Verbindung, etwa von Neutronensternen. Lange Gammablitze treten dagegen häufig auf, wenn ein sehr massereicher Stern kollabiert. Astronomen unterscheiden diese Ereignisse anhand ihrer Dauer, aber auch anhand ihrer Energie und der Form der ausgesandten Strahlung.

Der erste Ausbruch, G1 genannt, weist mehrere Merkmale eines kurzen Gammablitzes auf. Der zweite, G2, ähnelt eher einem langen Gammablitz. Es handelt sich also nicht nur um eine Explosion, die einige Minuten unterbrochen wurde, bevor sie wieder einsetzte. Die Signale scheinen mit zwei unterschiedlichen physikalischen Phänomenen zusammenzuhängen.

Die Forschenden zogen in Betracht, dass sich zwei unabhängige Explosionen zufällig in derselben Richtung ereignet haben könnten. Eine solche Koinzidenz wäre jedoch äußerst unwahrscheinlich. Sie untersuchten auch die Möglichkeit eines einzigen Ereignisses, das zwei Phasen hervorbrachte. Keiner der bekannten Mechanismen erklärt ohne Weiteres sowohl die lange Pause als auch den Unterschied zwischen den beiden Ausbrüchen.

Das Ereignis mit der Bezeichnung GRB 160425A ereignete sich in einer so weit entfernten Galaxie, dass ihr Licht etwa 5,5 Milliarden Jahre unterwegs war, bevor es uns erreichte. Die Astronomen konnten das Nachleuchten beobachten, das nach der Explosion zurückblieb, ohne die Himmelskörper, die dafür verantwortlich waren, mit Sicherheit zu identifizieren.

Derzeit schlagen die Forschenden mehrere Erklärungen vor, darunter Szenarien mit einem ungewöhnlichen System von Himmelskörpern. Eine eindeutige Antwort gibt es heute jedoch nicht. Diese Beobachtung könnte dazu führen, dass die Art und Weise, wie Gammablitze klassifiziert werden, überdacht wird und in Archiven nach weiteren vergleichbaren Ereignissen gesucht wird.