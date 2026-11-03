🚀 Dieses Flugzeug, unter einem anderen befestigt, wird 2027 den Weltraum erreichen

Ein neues Raumflugzeug hat gerade die Vereinigten Staaten durchquert, ohne seinen eigenen Motor zu verwenden.

Am 28. Oktober stellte Virgin Galactic Apeiron vor, das erste Fahrzeug seiner neuen Delta-Baureihe. Anschließend kehrte es zu seiner Basis in New Mexico zurück, befestigt unter einem großen Flugzeug namens Eve.

Das Raumflugzeug Apeiron, befestigt zwischen den beiden Rümpfen des Trägerflugzeugs Eve von Virgin Galactic, am 28. Oktober 2026 im Flug.

Quelle: Virgin Galactic, Fotografie von Cordwell.

Diese Art zu reisen kündigt auch die kommenden Missionen an. Eve soll Apeiron auf eine Höhe von etwa 13.700 Metern bringen, bevor es ausgeklinkt wird. Dann wird sich sein Raketenmotor einschalten, um es deutlich höher zu befördern. An Bord können sechs Reisende und zwei Piloten, wenn alles nach Plan verläuft, die Schwelle zum Weltraum erreichen.

Im Gegensatz zu einem Satelliten wird Apeiron einer Flugbahn folgen, die zunächst sehr hoch hinaufführt und anschließend wieder abwärtsgeht – einem suborbitalen Flug. Seine Passagiere werden die Krümmung unseres Planeten sehen und einige Minuten lang schweben können, ohne ihr Gewicht zu spüren. Anschließend wird das Fahrzeug wie ein Flugzeug auf einer Landebahn landen.

Vorerst bleibt diese Reise ein Versprechen. Apeiron hat noch keinen Kunden ins All gebracht. Im Spaceport America müssen die Ingenieure die Überprüfungen der Computerprogramme und der Bordinstrumente abschließen. Die nächsten Tests sollen zeigen, wie sich das Fahrzeug verhält, sobald es von seinem Trägerflugzeug getrennt ist.

Das Raumflugzeug Apeiron von Virgin Galactic bei Einbruch der Dunkelheit am Boden.

Quelle: Virgin Galactic.

Virgin Galactic will seine kommerziellen Flüge wieder aufnehmen, die im Juni 2024 eingestellt wurden. Sein früheres Raumflugzeug Unity hatte sieben kommerzielle Missionen absolviert, bevor es außer Dienst gestellt wurde. Apeiron soll sechs Kunden aufnehmen können, gegenüber vier zuvor. Dieser Unterschied könnte es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Reisende zu befördern, ohne die Zahl der Starts ebenso stark zu erhöhen.

Eine weitere angekündigte Änderung: Jedes neue Fahrzeug soll zweimal pro Woche fliegen und während seiner Einsatzzeit mehr als 500 Missionen absolvieren können. Diese Leistungen müssen sich in der Praxis jedoch noch bestätigen. Ein zweites Exemplar befindet sich bereits im Bau, damit langfristig zwei Raumflugzeuge zur Verfügung stehen.

Die ersten kommerziellen Flüge von Apeiron werden nun für den Beginn des zweiten Quartals 2027 erwartet. Das zweite Fahrzeug könnte rasch in Betrieb genommen werden.

Bevor Apeiron Reisende befördern und seine Zulassung erhalten kann, muss es unter anderem Gleitflüge und anschließend Flüge mit seinem Raketenmotor absolvieren. Jeder dieser Schritte wird es ermöglichen, sein Verhalten unter realen Bedingungen zu überprüfen. Sie werden entscheiden, ob die Rückkehr der Touristen an Bord der Fahrzeuge von Virgin Galactic tatsächlich 2027 stattfinden kann.