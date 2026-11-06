💥 Mistério: duas gigantescas explosões cósmicas, no mesmo lugar, com quatro minutos de intervalo

Uma explosão cósmica muito breve, seguida de outra muito mais longa, no mesmo ponto do céu: os astrônomos ainda tentam entender o que aconteceu.

Em 25 de abril de 2016, o satélite Swift, da NASA, registrou um surto de raios gama. Essas explosões de radiação estão entre os fenômenos mais energéticos do Universo. Geralmente duram apenas alguns segundos ou alguns minutos, mas podem liberar uma quantidade considerável de energia.

Visão artística de um surto de raios gama.

Crédito: ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

Naquele dia, os instrumentos detectaram algo incomum. O primeiro surto durou 1,7 segundo. Após cerca de quatro minutos de calmaria, um segundo durou 51,2 segundos. Os dois vinham da mesma pequena região do céu.

Naquele momento, as observações não permitiram explicar essa estranheza. Dez anos depois, uma equipe reanalisou os dados do satélite e de vários telescópios. Ela descobriu que os dois fenômenos parecem pertencer a duas categorias diferentes de surtos de raios gama.

Os surtos curtos geralmente estão ligados ao encontro de dois astros extremamente densos, como estrelas de nêutrons. Já os surtos longos costumam surgir quando uma estrela muito massiva colapsa. Os astrônomos distinguem esses eventos por sua duração, mas também por sua energia e pela forma da radiação emitida.

O primeiro surto, batizado de G1, apresenta várias características de um surto curto. O segundo, G2, parece mais um surto longo. Portanto, não se trata apenas de uma explosão interrompida por alguns minutos antes de recomeçar. Os sinais parecem estar ligados a dois fenômenos físicos diferentes.

Os pesquisadores consideraram a possibilidade de duas explosões independentes terem ocorrido por acaso na mesma direção. Mas tal coincidência seria extremamente improvável. Eles também estudaram a hipótese de um único evento produzir duas fases. Nenhum dos mecanismos conhecidos explica facilmente tanto a longa pausa quanto a diferença entre os dois surtos.

O evento, denominado GRB 160425A, ocorreu em uma galáxia tão distante que sua luz viajou por cerca de 5,5 bilhões de anos antes de nos alcançar. Os astrônomos conseguiram observar o brilho residual deixado após a explosão, sem identificar com certeza os astros que estavam em sua origem.

Por enquanto, os pesquisadores propõem várias hipóteses, incluindo cenários que envolvem um sistema incomum de astros. Mas nenhuma resposta se impõe atualmente. Essa observação pode levar a uma revisão da maneira de classificar os surtos de raios gama e à busca por outros eventos semelhantes nos arquivos.