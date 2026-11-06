💥 Misterio: dos gigantescas explosiones cósmicas, en el mismo lugar, con cuatro minutos de intervalo

Una explosión cósmica muy breve, seguida de otra mucho más larga, en el mismo lugar del cielo: los astrónomos todavía intentan comprenderlo.

El 25 de abril de 2016, el satélite Swift de la NASA registró un estallido de rayos gamma. Estas ráfagas de radiación se cuentan entre los fenómenos más energéticos del universo. Por lo general, solo duran unos segundos o unos minutos, pero pueden liberar una cantidad de energía considerable.

Representación artística de un estallido de rayos gamma.

Crédito: ESO/L. Calçada — CC BY 4.0.

Ese día, los instrumentos detectaron algo inusual. Un primer estallido duró 1,7 segundos. Después de unos cuatro minutos de calma, un segundo duró 51,2 segundos. Ambos procedían de la misma pequeña región del cielo.

En ese momento, las observaciones no habían permitido resolver esta anomalía. Diez años más tarde, un equipo volvió a analizar los datos del satélite y los de varios telescopios. Descubrió que los dos fenómenos parecen pertenecer a dos categorías diferentes de estallidos de rayos gamma.

Los estallidos cortos suelen estar relacionados con el encuentro de dos astros extremadamente densos, como las estrellas de neutrones. Los estallidos largos, en cambio, suelen aparecer cuando una estrella muy masiva colapsa. Los astrónomos distinguen estos eventos por su duración, pero también por su energía y por la forma de la radiación emitida.

Sin embargo, el primer estallido, bautizado G1, presenta varias características de un estallido corto. El segundo, G2, se parece más a un estallido largo. Por tanto, no se trata simplemente de una explosión que se interrumpió durante unos minutos antes de reanudarse. Las señales parecen estar relacionadas con dos fenómenos físicos diferentes.

Los investigadores contemplaron la posibilidad de que dos explosiones independientes se hubieran producido por casualidad en la misma dirección. Pero una coincidencia así sería extremadamente improbable. También estudiaron la posibilidad de un único evento que produjera dos fases. Ninguno de los mecanismos conocidos explica fácilmente a la vez la larga pausa y la diferencia entre ambos estallidos.

El evento, denominado GRB 160425A, se produjo en una galaxia tan lejana que su luz viajó durante unos 5.500 millones de años antes de llegar hasta nosotros. Los astrónomos pudieron observar el resplandor residual dejado después de la explosión, sin identificar con certeza los astros que la originaron.

Por el momento, los investigadores proponen varias hipótesis, incluidos escenarios en los que interviene un sistema de astros inusual. Pero hoy no se impone ninguna respuesta. Esta observación podría llevar a revisar la manera de clasificar los estallidos de rayos gamma y a buscar otros eventos comparables en los archivos.