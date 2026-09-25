🌍 Die Natur könnte den Planeten selbst erwärmen – und zwar nicht zu knapp

Die Erwärmung könnte selbst natürliche Emissionen auslösen, die die globale Temperatur weiter steigen lassen.

Um diesen Mechanismus zu verstehen, muss man betrachten, was in bestimmten Umgebungen geschieht, wenn sich der Planet erwärmt. Permafrost taut auf, Brände vernichten mehr Vegetation und Feuchtgebiete erzeugen Methan. Diese Vorgänge setzen Kohlendioxid oder Methan frei – zwei Gase, die Wärme in der Atmosphäre speichern.

Bild: Jürgen Jester / Pixabay

Das Ergebnis bildet eine Schleife: Menschliche Aktivitäten erwärmen das Klima, und diese Erwärmung führt anschließend zu neuen Emissionen. Diese verstärken wiederum den Anstieg der Temperaturen. Ein internationales Team hat versucht, die kumulierte Wirkung von vier großen Quellen zu schätzen: Permafrost, Brände, Feuchtgebiete und Binnengewässer wie Seen.

Nach ihren Berechnungen könnten diese durch die Erwärmung ausgelösten Emissionen den im Laufe dieses Jahrhunderts erwarteten Temperaturanstieg um 20 bis 30 % erhöhen. Das würde je nach der Menge an Treibhausgasen, die die Menschheit weiterhin ausstößt, bis 2100 etwa 0,2 bis 0,4 °C zusätzlich bedeuten.

In einem Szenario, in dem die menschlichen Emissionen stark zurückgehen, würde der zusätzliche Effekt im Jahr 2100 etwa 0,2 °C erreichen. In einem Szenario mit weiterhin höheren Emissionen würde er sich 0,4 °C nähern. Die Forschenden geben für diese Schätzungen jedoch eine Unsicherheitsspanne von etwa 0,2 °C an.

Der Permafrost macht verständlich, warum das Phänomen lange anhalten kann. Diese seit sehr langer Zeit gefrorenen Böden enthalten organisches Material. Wenn sie auftauen, können Mikroben es zersetzen und Kohlendioxid oder Methan freisetzen. Der Prozess endet daher nicht unbedingt, sobald die menschlichen Emissionen nicht mehr zunehmen.

Auch Feuchtgebiete und Seen reagieren auf die Temperatur. In bestimmten sauerstoffarmen Umgebungen erzeugen Mikroben mehr Methan, wenn die Bedingungen wärmer werden. Brände stellen eine weitere Quelle dar: Sie setzen einen Teil des in der Vegetation und den Böden gespeicherten Kohlenstoffs rasch frei.

Diese Phänomene sind seit Langem bekannt, doch ihre kombinierte Wirkung fehlt in vielen Klimaprojektionen noch oder wird dort nur unvollständig berücksichtigt.

Selbst nachdem weltweit Netto-Null-Emissionen erreicht wurden, könnten einige dieser natürlichen Quellen noch jahrzehntelang aktiv bleiben. Die Autoren fordern daher, sie besser in künftige Klimamodelle und in die Berechnungen der Kohlenstoffmengen einzubeziehen, die die Menschheit noch ausstoßen kann, um den Temperaturanstieg zu begrenzen.