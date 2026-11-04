🔴 Marte: o maior cânion do Sistema Solar ainda está ativo

O gigantesco cânion de Marte não está totalmente adormecido.

Valles Marineris atravessa a superfície marciana por quase 4.000 quilômetros. Alguns de seus vales têm vários quilômetros de profundidade. Essa imensa rede de cânions se formou há vários bilhões de anos, quando a crosta do planeta se esticou e se fraturou. Portanto, podemos perguntar se essas antigas fraturas ainda estão evoluindo.

Modelagem tridimensional do relevo de Valles Marineris em Marte, construída com dados cartográficos do software JMARS.

Ilustração: Nathanial Bradford.

Uma resposta vem de um terremoto detectado em 25 de agosto de 2021 pela InSight, a sonda da NASA que escutava as vibrações do solo marciano. Na época, ela havia registrado um sinal vindo de muito longe, sem que os pesquisadores pudessem determinar precisamente o que o havia provocado.

Uma nova análise permitiu localizar sua origem perto da parte ocidental de Valles Marineris, na região de Ius Chasma. As vibrações parecem vir de uma falha situada a várias dezenas de quilômetros sob a superfície, provavelmente entre 20 e 40 quilômetros de profundidade, segundo os modelos.

Os pesquisadores estudaram a maneira como as ondas atravessaram Marte. Seus cálculos indicam que dois blocos de rocha deslizaram horizontalmente um contra o outro. É um movimento que também observamos durante alguns terremotos terrestres, embora as causas sejam diferentes.

Vista orbital histórica de Valles Marineris, a rede de cânions que atravessa a superfície de Marte por quase 4.000 quilômetros.

Crédito: NASA, missão Viking, domínio público.

Na Terra, as grandes placas que compõem a superfície se deslocam umas em relação às outras. Marte não possui uma tectônica de placas comparável. Seu interior esfria lentamente, e as tensões deixadas por sua história geológica ainda podem fazer antigas falhas se moverem.

A equipe também verificou outras possibilidades. Um impacto de meteorito ou um deslizamento de terra gigantesco poderia ter produzido tremores. Mas esses cenários explicam menos bem o sinal registrado. As imagens obtidas da órbita também não mostram nenhum novo vestígio correspondente a um grande colapso.

Por enquanto, apenas um terremoto foi claramente atribuído a essa região, e a InSight estava muito longe: muitos pequenos tremores podem ter passado despercebidos. Esse evento, contudo, demonstra que nem todas as antigas fraturas marcianas estão congeladas.

Marte continua, portanto, sendo um planeta que evolui, mesmo sem vulcanismo generalizado nem deslocamento de grandes placas como na Terra. Compreender onde suas falhas ainda se movem ajudará os cientistas a reconstituir sua história e a conhecer melhor os riscos para futuras missões de exploração.