🌌 Entdeckung zweier bislang unsichtbarer Nachbarn der Milchstraße

Das neue Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile hat soeben zwei bislang unbemerkte Sternansammlungen entdeckt. Die Entdeckungen stammen aus seinen ersten Testaufnahmen, die vor dem Start seiner großen Beobachtungskampagne gemacht wurden. Sie betreffen die abgelegenen Regionen der Milchstraße, unserer Galaxie, deren Grenzen noch immer nur unzureichend bekannt sind.

Das erste Objekt trägt den Namen Aquarius IV. Es befindet sich etwa 355.000 Lichtjahre von der Erde entfernt – eine Entfernung, für die das Licht ebenso viele Jahre benötigen würde. Seine Sterne sind so wenige und so lichtschwach, dass das Objekt beinahe im Hintergrund des Himmels verschwindet. Die Forschenden halten es für eine wahrscheinliche kleine Galaxie, doch diese Einordnung muss noch bestätigt werden.

Das Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile mit geöffneter Kuppel unter dem Sternhaufen Messier 41 im April 2025.

Quelle: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/P. Horálek — CC BY 4.0.

Das zweite Objekt, Rubin-GC1, ist anders. Vermutlich handelt es sich um einen Sternhaufen, also um eine Gruppe von Sternen, die in derselben Region versammelt sind. Er liegt etwa 100.000 Lichtjahre entfernt und war hinter dem Staub unserer Galaxie schwer zu erkennen. Dieser Staub verdeckt einen Teil des Lichts – wie ein Schleier vor einer Lampe.

Warum sind diese Objekte den Astronomen bisher entgangen? Eine Galaxie sieht nicht immer wie eine große, helle Spirale aus. Manche beherbergen nur sehr wenige Sterne und strahlen extrem schwach. Um sie aufzuspüren, suchen die Forschenden nach winzigen Sternkonzentrationen, die sich vom umgebenden Himmel abheben.

Das Rubin-Teleskop verfügt über eine Kamera mit 3,2 Milliarden Pixeln. Sie fotografiert große Himmelsbereiche mit hoher Präzision. Die hier verwendeten Beobachtungen deckten nur etwa 7 % des gesamten Himmels ab. Dennoch ermöglichten sie bereits die Identifizierung dieser beiden Objekte, deren Natur anschließend getrennt untersucht wurde.

Diese Entdeckungen sind auch aus einem weniger sichtbaren Grund wichtig: der Dunklen Materie. Astronomen gehen davon aus, dass eine große Menge dieser unsichtbaren Materie eine Anziehungskraft auf Sterne und Galaxien ausübt. Die kleinsten Galaxien könnten helfen, diese Annahme zu überprüfen, da ihre Bewegung von der in ihrer Umgebung vorhandenen Masse abhängt.

Derzeit sind etwa 65 Satellitengalaxien der Milchstraße bekannt, und weitere könnten noch unentdeckt sein. Die beiden neuen Objekte zeigen vor allem, dass ein Teil dieser galaktischen Nachbarschaft wahrscheinlich noch immer unbekannt ist.

Die nächsten Beobachtungen müssen die Natur von Aquarius IV genauer bestimmen und die Bewegungen der Sterne in Rubin-GC1 messen. Dieser Sternhaufen könnte aus einer alten kleinen Galaxie hervorgegangen sein, die durch die Anziehungskraft der Milchstraße allmählich zerrissen wurde. Das Rubin-Observatorium soll seine Himmelsdurchmusterungen zehn Jahre lang fortsetzen. Dadurch können weitere, noch unauffälligere galaktische Nachbarn gesucht werden.