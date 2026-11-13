🌌 Descoberta de dois vizinhos da Via Láctea até então invisíveis

O novo observatório Vera C. Rubin, instalado no Chile, acaba de detectar dois grupos de estrelas que haviam passado despercebidos. Essas descobertas vêm de suas primeiras imagens de teste, feitas antes do início de sua grande campanha de observação. Elas dizem respeito às regiões distantes da Via Láctea, nossa galáxia, cujos limites ainda são pouco conhecidos.

O primeiro objeto recebeu o nome de Aquarius IV. Ele está a cerca de 355.000 anos-luz da Terra, uma distância que a luz levaria exatamente esse número de anos para percorrer. Suas estrelas são tão poucas e tão fracas que ele quase desaparece no fundo do céu. Os pesquisadores o consideram provavelmente uma pequena galáxia, mas essa classificação ainda precisa ser confirmada.

O observatório Vera C. Rubin, no Chile, com sua cúpula aberta sob o aglomerado estelar Messier 41, em abril de 2025.

Crédito: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/P. Horálek — CC BY 4.0.

O segundo, Rubin-GC1, é diferente. Trata-se provavelmente de um aglomerado, ou seja, um conjunto de estrelas reunidas na mesma região. Localizado a cerca de 100.000 anos-luz, era difícil distingui-lo atrás da poeira da nossa galáxia. Essa poeira encobre parte da luz, como um véu diante de uma lâmpada.

Por que esses objetos escaparam dos astrônomos até agora? Uma galáxia nem sempre se parece com uma grande espiral brilhante. Algumas abrigam apenas pouquíssimas estrelas e emitem uma luz extremamente fraca. Para encontrá-las, os pesquisadores procuram minúsculas concentrações de estrelas que se destacam do céu ao redor.

O telescópio Rubin dispõe de uma câmera de 3,2 bilhões de pixels. Ela fotografa vastas porções do céu com grande precisão. As observações usadas aqui cobriam apenas cerca de 7% do céu inteiro. Ainda assim, já permitiram reconhecer esses dois objetos, cuja natureza foi posteriormente estudada separadamente.

Essas descobertas também são importantes por uma razão menos visível: a matéria escura. Os astrônomos acreditam que uma grande quantidade dessa matéria invisível exerce atração sobre as estrelas e as galáxias. As menores galáxias poderiam ajudar a verificar essa ideia, pois seu movimento depende da massa presente ao redor delas.

Por enquanto, são conhecidas cerca de 65 galáxias satélites da Via Láctea, e outras ainda podem estar faltando. Os dois novos objetos mostram sobretudo que parte dessa vizinhança provavelmente continua desconhecida.

As próximas observações deverão esclarecer a natureza de Aquarius IV e medir os movimentos das estrelas de Rubin-GC1. Este último pode ser o remanescente de uma antiga pequena galáxia gradualmente despedaçada pela atração da Via Láctea. O observatório Rubin deve continuar seus levantamentos do céu durante dez anos, o que permitirá procurar outros vizinhos galácticos ainda mais discretos.