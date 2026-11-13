🌌 Descubiertos dos vecinos de la Vía Láctea, hasta ahora invisibles

El nuevo observatorio Vera C. Rubin, instalado en Chile, acaba de detectar dos grupos de estrellas que habían pasado inadvertidos. Estos descubrimientos proceden de sus primeras imágenes de prueba, tomadas antes del inicio de su gran campaña de observación. Se encuentran en las regiones alejadas de la Vía Láctea, nuestra galaxia, cuyos límites aún conocemos mal.

El primer objeto se llama Aquarius IV. Está situado a unos 355 000 años luz de la Tierra, una distancia que la luz tardaría el mismo número de años en recorrer. Sus estrellas son tan escasas y débiles que casi desaparece en el fondo del cielo. Los investigadores lo consideran probablemente una galaxia pequeña, pero esta clasificación aún debe confirmarse.

El observatorio Vera C. Rubin, en Chile, con su cúpula abierta bajo el cúmulo estelar Messier 41, en abril de 2025.

Crédito: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/P. Horálek — CC BY 4.0.

El segundo, Rubin-GC1, es diferente. Probablemente se trata de un cúmulo, es decir, un conjunto de estrellas reunidas en una misma región. Situado a unos 100 000 años luz, era difícil de distinguir detrás del polvo de nuestra galaxia. Este polvo oculta parte de la luz, como un velo delante de una lámpara.

¿Por qué estos objetos habían escapado hasta ahora a los astrónomos? Una galaxia no siempre se parece a una gran espiral brillante. Algunas albergan muy pocas estrellas y emiten una luz extremadamente débil. Para encontrarlas, los investigadores buscan diminutas concentraciones de estrellas que se distinguen del cielo circundante.

El telescopio Rubin dispone de una cámara de 3,2 mil millones de píxeles. Esta fotografía vastas partes del cielo con gran precisión. Las observaciones utilizadas aquí solo cubrían aproximadamente el 7 % del cielo entero. Sin embargo, ya permitieron reconocer estos dos objetos, cuya naturaleza fue estudiada posteriormente por separado.

Estos descubrimientos también son importantes por una razón menos visible: la materia oscura. Los astrónomos creen que una gran cantidad de esta materia invisible ejerce una atracción sobre las estrellas y las galaxias. Las galaxias más pequeñas podrían ayudar a comprobar esta idea, ya que su movimiento depende de la masa presente a su alrededor.

Por ahora se conocen unas 65 galaxias satélite de la Vía Láctea, y aún podrían faltar otras por descubrir. Los dos nuevos objetos muestran sobre todo que una parte de este vecindario probablemente sigue siendo desconocida.

Las próximas observaciones deberán precisar la naturaleza de Aquarius IV y medir los movimientos de las estrellas de Rubin-GC1. Este último podría proceder de una antigua galaxia pequeña, desgarrada gradualmente por la atracción de la Vía Láctea. El observatorio Rubin debe continuar sus prospecciones del cielo durante diez años, lo que permitirá buscar otros vecinos galácticos aún más discretos.