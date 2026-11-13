🌌 Découverte de deux voisins de la Voie lactée, jusqu'ici invisibles

Le nouvel observatoire Vera C. Rubin, installé au Chili, vient de repérer deux groupes d'étoiles jusque-là passés inaperçus. Ces découvertes proviennent de ses premières images d'essai, prises avant le lancement de sa grande campagne d'observation. Elles concernent les régions éloignées de la Voie lactée, notre galaxie, dont les contours restent encore mal connus.

Le premier objet porte le nom d'Aquarius IV. Il se trouve à environ 355 000 années-lumière de la Terre, une distance que la lumière mettrait autant d'années à parcourir. Ses étoiles sont si peu nombreuses et si faibles qu'il disparaît presque dans le fond du ciel. Les chercheurs le considèrent comme une probable petite galaxie, mais cette classification demande encore confirmation.

L'observatoire Vera C. Rubin, au Chili, avec sa coupole ouverte sous l'amas d'étoiles Messier 41, en avril 2025.

Crédit : RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/P. Horálek — CC BY 4.0.

Le second, Rubin-GC1, est différent. Il s'agit vraisemblablement d'un amas, autrement dit un ensemble d'étoiles rassemblées dans une même région. Situé à environ 100 000 années-lumière, il était difficile à distinguer derrière les poussières de notre galaxie. Ces poussières masquent une partie de la lumière, comme un voile devant une lampe.

Pourquoi ces objets ont-ils échappé jusqu'ici aux astronomes ? Une galaxie ne ressemble pas toujours à une grande spirale brillante. Certaines n'abritent que très peu d'étoiles et émettent une lumière extrêmement faible. Pour les retrouver, les chercheurs recherchent de minuscules concentrations d'étoiles qui se détachent du ciel environnant.

Le télescope Rubin dispose d'une caméra de 3,2 milliards de pixels. Elle photographie de vastes portions du ciel avec une grande précision. Les observations utilisées ici ne couvraient qu'environ 7 % du ciel entier. Pourtant, elles ont déjà permis de reconnaître ces deux objets, dont la nature a ensuite été étudiée séparément.

Ces découvertes comptent aussi pour une raison moins visible : la matière noire. Les astronomes pensent qu'une grande quantité de cette matière invisible exerce une attraction sur les étoiles et les galaxies. Les plus petites galaxies pourraient aider à vérifier cette idée, car leur mouvement dépend de la masse présente autour d'elles.

Pour l'instant, environ 65 galaxies satellites de la Voie lactée sont connues, et d'autres pourraient encore manquer à l'appel. Les deux nouveaux objets montrent surtout qu'une partie de ce voisinage est vraisemblablement toujours inconnue.

Les prochaines observations devront préciser la nature d'Aquarius IV et mesurer les mouvements des étoiles de Rubin-GC1. Ce dernier pourrait provenir d'une ancienne petite galaxie progressivement déchirée par l'attraction de la Voie lactée. L'observatoire Rubin doit poursuivre ses relevés du ciel pendant dix ans, ce qui permettra de rechercher d'autres voisins galactiques encore plus discrets.