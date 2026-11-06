🪐 Ein neuer Zwergplanet jenseits von Pluto entdeckt?

Ein neues eisiges Objekt wurde sehr weit von der Sonne entfernt entdeckt. Es könnte sich um einen Zwergplaneten wie Pluto handeln.

Sein vorläufiger Name lautet 2026 ED138. Das Vera-C.-Rubin-Teleskop, das in Chile steht, beobachtete es im Frühjahr 2026 mehrmals. Am 13. Oktober bemerkte der Astronom Matthew Holman seine Bewegung auf den Bildern. Bei der Überprüfung der Daten erkannte er, dass es sich um einen besonders großen und weit entfernten Himmelskörper handelte.

Darstellung der Umlaufbahn von 2026 ED138 in Türkis, verglichen mit denen der Riesenplaneten des Sonnensystems.

Bildnachweis: NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R. Proctor, M. Zamani, MPC, NASA und ESA/Gaia.

Derzeit befindet sich 2026 ED138 in etwa 46-facher Entfernung der Erde von der Sonne. Es gehört zur Population der transneptunischen Objekte, die jenseits der Neptunbahn kreisen. Diese Region enthält zahlreiche eisige Himmelskörper, die aus der Entstehung des Sonnensystems stammen.

Das Objekt ist hell genug, dass Astronomen eine beträchtliche Größe vermuten. Sie schätzen seinen Durchmesser auf 600 bis 1 500 km. Warum ein solcher Unterschied? Weil ein helles Objekt bei gleicher Größe mehr Licht reflektiert als ein dunkles und die Forschenden die genaue Beschaffenheit seiner Oberfläche noch nicht kennen.

Bei dieser Größe könnte seine Gravitation ausreichen, um ihm eine nahezu runde Form zu geben. Das ist eine erwartete Eigenschaft von Zwergplaneten. Die Wissenschaftler müssen seine Ausmaße jedoch noch bestätigen. Vorerst bleibt 2026 ED138 daher ein Kandidat und kein offiziell anerkannter neuer Zwergplanet.

Scheinbare Bewegung von 2026 ED138 zwischen den Sternen im Mai 2026. Die türkisen Kreise zeigen seine aufeinanderfolgenden Positionen auf den Bildern des Rubin-Observatoriums.

Bildnachweis: NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, M. Jurić, D. de Martin und M. Zamani. CC BY 4.0.

Das Team entdeckte außerdem, dass sich dieser Himmelskörper schon lange in astronomischen Archiven verborgen hatte. Nach seiner Identifizierung fanden die Forschenden Beobachtungen wieder, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Nun verfügen sie über mehr als zehn Jahre an Daten, um seine Umlaufbahn zu berechnen.

Dennoch war er bis jetzt niemandem aufgefallen. Am Himmel erscheint 2026 ED138 vor einer sehr sternreichen Region unserer Milchstraße. Seine geringe Bewegung ist zwischen all diesen Lichtpunkten nur schwer zu erkennen. Die Software des Rubin-Teleskops kann zahlreiche Bilder vergleichen, um solche Objekte aufzuspüren.

Seine Umlaufbahn ist gegenüber derjenigen der Erde um etwa 24 Grad geneigt. Astronomen vermuten, dass die gravitativen Wechselwirkungen mit Neptun diese Ausrichtung erklären könnten. Sie liefert damit Hinweise auf die früheren Bewegungen der Riesenplaneten.

Neue Beobachtungen, insbesondere im Infrarotbereich, dürften eine genauere Schätzung seiner Größe ermöglichen. Das Rubin-Teleskop wird den Himmel parallel dazu mehrere Jahre lang weiter absuchen, um weitere noch unbekannte Welten zu entdecken.