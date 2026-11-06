🪐 Une nouvelle planète naine repérée au-delà de Pluton ?

Un nouvel objet glacé vient d'être repéré très loin du Soleil. Il pourrait s'agir d'une planète naine, comme Pluton.

Son nom provisoire est 2026 ED138. Le télescope Vera C. Rubin, installé au Chili, l'a observé plusieurs fois au printemps 2026. Le 13 octobre, l'astronome Matthew Holman a remarqué son déplacement dans les images. En vérifiant les données, il a compris qu'il s'agissait d'un corps particulièrement grand et lointain.

Représentation de l'orbite de 2026 ED138 en turquoise, comparée à celles des planètes géantes du Système solaire.

Crédit : NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R. Proctor, M. Zamani, MPC, NASA et ESA/Gaia.

Actuellement, 2026 ED138 se trouve à environ 46 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il appartient à la population des objets transneptuniens, qui circulent au-delà de l'orbite de Neptune. Cette région contient de nombreux corps glacés hérités de la formation du Système solaire.

L'objet est assez lumineux pour que les astronomes soupçonnent une taille importante. Ils estiment son diamètre entre 600 et 1 500 km. Pourquoi une telle différence ? Parce qu'un objet clair réfléchit plus de lumière qu'un objet sombre à dimensions égales, et les chercheurs ne connaissent pas encore la nature exacte de sa surface.

À cette taille, sa gravité pourrait suffire à lui donner une forme presque ronde. C'est une propriété attendue pour les planètes naines. Mais les scientifiques doivent encore confirmer ses dimensions. Pour l'instant, 2026 ED138 reste donc un candidat, et non une nouvelle planète naine officiellement reconnue.

Déplacement apparent de 2026 ED138 parmi les étoiles en mai 2026. Les cercles turquoise indiquent ses positions successives sur les images de l'observatoire Rubin.

Crédit : NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, M. Jurić, D. de Martin et M. Zamani. CC BY 4.0.

L'équipe a aussi découvert que cet astre se cachait depuis longtemps dans les archives astronomiques. Après son identification, les chercheurs ont retrouvé des observations remontant à 2016. Ils disposent désormais de plus de dix années de données pour calculer son orbite.

Pourtant, personne ne l'avait remarqué jusqu'à maintenant. Dans le ciel, 2026 ED138 apparaît devant une région très dense en étoiles de notre Voie lactée. Son faible déplacement est difficile à distinguer parmi tous ces points lumineux. Les logiciels du télescope Rubin savent comparer de nombreuses images pour retrouver de tels objets.

Son orbite est inclinée d'environ 24 degrés par rapport à celle de la Terre. Les astronomes pensent que les interactions gravitationnelles avec Neptune pourraient expliquer cette orientation. Elle apporte ainsi des indices sur les mouvements anciens des planètes géantes.

De nouvelles observations, notamment dans l'infrarouge, devraient permettre d'estimer plus précisément sa taille. Le télescope Rubin continuera parallèlement à scruter le ciel pendant plusieurs années, à la recherche d'autres mondes encore inconnus.