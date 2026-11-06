🪐 Um novo planeta anão detectado além de Plutão?

Um novo objeto gelado acaba de ser detectado muito longe do Sol. Pode se tratar de um planeta anão, como Plutão.

Seu nome provisório é 2026 ED138. O telescópio Vera C. Rubin, instalado no Chile, observou-o várias vezes na primavera de 2026. Em 13 de outubro, o astrônomo Matthew Holman percebeu seu deslocamento nas imagens. Ao verificar os dados, ele entendeu que se tratava de um corpo particularmente grande e distante.

Representação da órbita de 2026 ED138 em turquesa, comparada às das gigantes gasosas do Sistema Solar.

Crédito: NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R. Proctor, M. Zamani, MPC, NASA e ESA/Gaia.

Atualmente, 2026 ED138 está a cerca de 46 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Ele pertence à população dos objetos transnetunianos, que circulam além da órbita de Netuno. Essa região contém muitos corpos gelados herdados da formação do Sistema Solar.

O objeto é bastante luminoso para que os astrônomos suspeitem de um tamanho significativo. Eles estimam seu diâmetro entre 600 e 1.500 km. Por que uma diferença tão grande? Porque um objeto claro reflete mais luz do que um objeto escuro com as mesmas dimensões, e os pesquisadores ainda não conhecem a natureza exata de sua superfície.

Com esse tamanho, sua gravidade poderia ser suficiente para lhe dar uma forma quase redonda. Essa é uma propriedade esperada dos planetas anões. Mas os cientistas ainda precisam confirmar suas dimensões. Por enquanto, 2026 ED138 continua sendo um candidato, e não um novo planeta anão oficialmente reconhecido.

Deslocamento aparente de 2026 ED138 entre as estrelas em maio de 2026. Os círculos turquesa indicam suas posições sucessivas nas imagens do observatório Rubin.

Crédito: NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, M. Jurić, D. de Martin e M. Zamani. CC BY 4.0.

A equipe também descobriu que esse astro estava escondido havia muito tempo nos arquivos astronômicos. Após sua identificação, os pesquisadores encontraram observações que remontam a 2016. Agora, eles dispõem de mais de dez anos de dados para calcular sua órbita.

Ainda assim, ninguém o havia notado até agora. No céu, 2026 ED138 aparece diante de uma região muito densa em estrelas da nossa Via Láctea. Seu pequeno deslocamento é difícil de distinguir em meio a todos esses pontos luminosos. Os softwares do telescópio Rubin conseguem comparar muitas imagens para encontrar objetos desse tipo.

Sua órbita é inclinada cerca de 24 graus em relação à da Terra. Os astrônomos acreditam que as interações gravitacionais com Netuno poderiam explicar essa orientação. Ela traz, assim, pistas sobre os movimentos antigos dos planetas gigantes.

Novas observações, especialmente no infravermelho, devem permitir estimar seu tamanho com mais precisão. Paralelamente, o telescópio Rubin continuará examinando o céu durante vários anos, em busca de outros mundos ainda desconhecidos.