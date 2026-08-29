🦟 Dieses neue Molekül erweist sich als sehr wirksam gegen Dengue

Ein experimentelles Molekül konnte die Vermehrung des Denguevirus in im Labor kultivierten menschlichen Zellen bremsen.

Dengue wird durch ein Virus verursacht, das hauptsächlich von Mücken der Gattung Aedes übertragen wird. Sobald das Virus in eine Zelle eingedrungen ist, muss es sein genetisches Material kopieren, um neue Viruspartikel zu produzieren. Die Forschenden versuchten, diesen Schritt zu stören, indem sie elf Moleküle herstellten, die mit Nukleosiden verwandt sind – Bestandteilen, die beim Kopieren des genetischen Materials verwendet werden.

Nahaufnahme einer Mücke auf der Haut

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Diese Moleküle wurden aus Glukose entwickelt und gehören zu einer Familie, die als azyklische Purinnukleoside bezeichnet wird. Ihre Struktur kann es ihnen ermöglichen, in die Mechanismen einzugreifen, die bestimmte Viren zur Vermehrung nutzen. Das Team testete sie gegen den Serotyp 2 des Denguevirus in im Labor kultivierten menschlichen Zellen.

Unter den untersuchten Molekülen erzielte das als 5e bezeichnete Molekül die günstigsten Ergebnisse. Eine Konzentration von 13,64 Mikromol pro Liter reichte aus, um die gemessene Virusaktivität zu halbieren. Dieser als EC50 bezeichnete Wert dient dazu, die Wirksamkeit von unter denselben Bedingungen getesteten Substanzen zu vergleichen.

Die Forschenden bestimmten außerdem, ab welcher Konzentration das Molekül für die Hälfte der Zellen giftig wird. Dieser zweite Wert lag bei 153 Mikromol pro Liter. Der Abstand zwischen den beiden Konzentrationen zeigt, dass die antivirale Wirkung in diesem Experiment deutlich vor dem Niveau einsetzt, das mit einer starken Zelltoxizität verbunden ist.

Das Ergebnis ist jedoch noch weit von einem Medikament gegen Dengue entfernt. Das Experiment wurde an kultivierten Zellen und nicht an Tieren oder Patienten durchgeführt. Ein Molekül, das in einer Laborschale aktiv ist, muss noch zahlreiche Prüfungen durchlaufen, um seine Wirksamkeit, Toxizität, sein Verhalten im Organismus und die verwendbare Dosis zu bestimmen.