🦟 Esta nueva molécula resulta muy eficaz contra el dengue

Una molécula experimental logró frenar la multiplicación del virus del dengue en células humanas cultivadas en laboratorio.

El dengue está provocado por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Una vez que entra en una célula, este virus debe copiar su material genético para producir nuevas partículas virales. Los investigadores trataron de alterar esta etapa fabricando once moléculas relacionadas con los nucleósidos, componentes utilizados durante la copia del material genético.

Primer plano de un mosquito sobre la piel

Imagen ilustrativa de Unsplash

Estas moléculas fueron diseñadas a partir de glucosa y pertenecen a una familia llamada nucleósidos purínicos acíclicos. Su estructura puede permitirles interferir con los mecanismos que emplean algunos virus para reproducirse. El equipo las probó contra el serotipo 2 del virus del dengue en células humanas cultivadas en laboratorio.

Entre las moléculas estudiadas, la denominada 5e obtuvo los resultados más favorables. Una concentración de 13,64 micromoles por litro bastaba para reducir a la mitad la actividad viral medida. Este valor, denominado EC50, sirve para comparar la eficacia de sustancias probadas en las mismas condiciones.

Los investigadores también midieron a partir de qué concentración la molécula se vuelve tóxica para la mitad de las células. Este segundo valor alcanzaba los 153 micromoles por litro. La diferencia entre ambas concentraciones indica que el efecto antiviral aparece mucho antes del nivel asociado con una elevada toxicidad celular en este experimento.

Sin embargo, el resultado sigue estando muy lejos de constituir un medicamento contra el dengue. El experimento se realizó en células cultivadas, y no en animales ni en pacientes. Una molécula activa en una placa de laboratorio todavía debe superar muchas etapas para comprobar su eficacia, su toxicidad, su comportamiento en el organismo y la dosis que puede utilizarse.