🦟 Cette nouvelle molécule se révèle très efficace contre la dengue

Une molécule expérimentale est parvenue à freiner la multiplication du virus de la dengue dans des cellules humaines cultivées en laboratoire.

La dengue est provoquée par un virus transmis principalement par des moustiques du genre Aedes. Une fois entré dans une cellule, ce virus doit copier son matériel génétique pour produire de nouvelles particules virales. Les chercheurs ont cherché à perturber cette étape en fabriquant onze molécules apparentées aux nucléosides, des composants utilisés lors de la copie du matériel génétique.

Gros plan d’un moustique sur la peau

Image d'illustration Unsplash

Ces molécules ont été conçues à partir du glucose et appartiennent à une famille appelée nucléosides puriques acycliques. Leur structure peut leur permettre d'interférer avec les mécanismes employés par certains virus pour se reproduire. L'équipe les a testées contre le sérotype 2 du virus de la dengue dans des cellules humaines cultivées en laboratoire.

Parmi les molécules étudiées, celle nommée 5e a obtenu les résultats les plus favorables. Une concentration de 13,64 micromoles par litre suffisait à réduire de moitié l'activité virale mesurée. Cette valeur, appelée EC50, sert à comparer l'efficacité de substances testées dans les mêmes conditions.

Les chercheurs ont aussi mesuré à partir de quelle concentration la molécule devient toxique pour la moitié des cellules. Cette seconde valeur atteignait 153 micromoles par litre. L'écart entre les deux concentrations indique que l'effet antiviral apparaît bien avant le niveau associé à une forte toxicité cellulaire dans cette expérience.

Le résultat reste cependant très éloigné d'un médicament contre la dengue. L'expérience a été réalisée sur des cellules cultivées, et non sur des animaux ou des patients. Une molécule active dans une boîte de laboratoire doit encore franchir de nombreuses étapes pour vérifier son efficacité, sa toxicité, son comportement dans l'organisme et la dose utilisable.