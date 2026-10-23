🚀 Erfolgreicher Start einer Sonde, die Proben von einem Marsmond zurückbringen soll

Eine japanische Sonde hat die Erde verlassen, um Phobos, einen kleinen Mond des Mars, zu erreichen und zu versuchen, Proben davon zurückzubringen.

Die Mission heißt MMX, eine Abkürzung für Martian Moons eXploration. Sie startete am 20. Oktober 2026 von Japan aus an Bord einer H3-Rakete. Etwa eine Stunde nach dem Start trennte sich die Sonde wie geplant von der Trägerrakete.

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Die Nachrichten sind gut: Am 21. Oktober gab die japanische Raumfahrtagentur JAXA bekannt, dass die ersten heiklen Operationen abgeschlossen waren. Die Solarpaneele wurden entfaltet, die Sonde nahm die richtige Ausrichtung ein und die für ihren Betrieb erforderlichen Systeme reagierten ordnungsgemäß. Vor der langen Reise müssen jedoch noch zahlreiche Geräte überprüft werden.

Warum einen Marsmond untersuchen? Weil Phobos und sein Nachbar Deimos ein Rätsel aufgeben. Sie sind sehr klein und haben eine unregelmäßige Form. Einige Forschende glauben, dass es sich um von Mars eingefangene Asteroiden handelt. Andere sind der Ansicht, dass sie aus den Trümmern eines früheren Zusammenstoßes rund um den Planeten entstanden sind.

MMX soll dabei helfen, zwischen diesen Erklärungen zu unterscheiden. Die Sonde wird beide Monde beobachten, sich aber auf Phobos konzentrieren. Sie wird sich seiner Oberfläche nähern und dort mindestens 10 Gramm Material entnehmen. Das ist eine kleine Menge, könnte aber ausreichen, um die Zusammensetzung und Geschichte dieses Mondes zu enthüllen.

Das Raumfahrzeug transportiert außerdem einen kleinen Rover namens Idefix, der in Frankreich und Deutschland entwickelt wurde. Seine Aufgabe wird es sein, sich auf Phobos fortzubewegen und den Boden direkt zu untersuchen. Das wird kein einfacher Spaziergang: Die Schwerkraft ist dort so gering, dass eine zu abrupte Bewegung den Roboter vom Boden abheben lassen könnte.

Die Ankunft in der Marsregion wird für 2027 erwartet. Anschließend wird die Sonde mehrere Jahre damit verbringen, Phobos zu untersuchen und die Probenentnahme vorzubereiten. Wenn alle Schritte erfolgreich verlaufen, wird eine Kapsel die Proben 2031 zur Erde zurückbringen, wo sie in Laboren untersucht werden können.

Diese Stücke von Phobos könnten Hinweise darauf enthalten, wie sich das Marssystem gebildet hat. Der Start und die ersten Überprüfungen sind bislang erfolgreich verlaufen: Die Entnahme und die Rückkehr stehen noch aus.