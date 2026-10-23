🚀 Lançamento bem-sucedido de uma sonda que trará pedaços de uma lua de Marte

Uma sonda japonesa deixou a Terra rumo a Phobos, uma pequena lua de Marte, para tentar trazer de volta pedaços dela.

A missão se chama MMX, sigla de Martian Moons eXploration. Ela decolou do Japão em 20 de outubro de 2026, a bordo de um foguete H3. Cerca de uma hora após a partida, a sonda se separou do lançador conforme previsto.

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

As notícias são boas: em 21 de outubro, a agência espacial japonesa JAXA anunciou que as primeiras operações delicadas haviam sido concluídas. Os painéis solares foram abertos, a sonda assumiu a orientação correta e os sistemas necessários para seu funcionamento responderam adequadamente. Ainda há, porém, muitos equipamentos a serem verificados antes da longa viagem.

Por que estudar uma lua de Marte? Porque Phobos e sua vizinha Deimos representam um enigma. Elas são muito pequenas e têm uma forma irregular. Alguns pesquisadores acreditam que sejam asteroides capturados por Marte. Outros consideram que tenham se formado a partir dos destroços de um antigo impacto ao redor do planeta.

A MMX deverá permitir decidir entre essas explicações. Ela observará as duas luas, mas se concentrará em Phobos. A sonda se aproximará de sua superfície e coletará pelo menos 10 gramas de material. É uma pequena quantidade, mas que poderá ser suficiente para revelar a composição e a história dessa lua.

A espaçonave também transporta um pequeno robô móvel, chamado Idefix, desenvolvido na França e na Alemanha. Sua função será se deslocar por Phobos para examinar diretamente o solo. Não será um passeio fácil: a gravidade ali é tão baixa que um movimento brusco demais poderia fazer o robô decolar.

A chegada à região de Marte está prevista para 2027. Em seguida, a sonda passará vários anos estudando Phobos e preparando as coletas. Se todas as etapas forem bem-sucedidas, uma cápsula trará as amostras de volta à Terra em 2031, onde elas poderão ser examinadas em laboratórios.

Esses pedaços de Phobos poderão conter pistas sobre como o sistema marciano se formou. Por enquanto, o lançamento e as primeiras verificações foram bem-sucedidos: a coleta e o retorno ainda precisam ser realizados.