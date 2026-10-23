🚀 Lancement réussi d'une sonde devant ramener des morceaux d'une lune de Mars

Une sonde japonaise a quitté la Terre pour rejoindre Phobos, une petite lune de Mars, et tenter d'en rapporter des morceaux.

La mission s'appelle MMX, pour Martian Moons eXploration. Elle a décollé du Japon le 20 octobre 2026, à bord d'une fusée H3. Environ une heure après le départ, la sonde s'est séparée du lanceur comme prévu.

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Les nouvelles sont bonnes : le 21 octobre, l'agence spatiale japonaise JAXA a annoncé que les premières opérations délicates étaient terminées. Les panneaux solaires ont été déployés, la sonde a pris la bonne orientation et les systèmes nécessaires à son fonctionnement ont répondu correctement. Il reste toutefois de nombreux équipements à vérifier avant le long voyage.

Pourquoi aller étudier une lune de Mars ? Parce que Phobos et sa voisine Deimos posent une énigme. Elles sont toutes petites et ont une forme irrégulière. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'astéroïdes capturés par Mars. D'autres estiment qu'elles sont nées des débris d'un ancien choc autour de la planète.

MMX doit permettre de départager ces explications. Elle observera les deux lunes, mais se concentrera sur Phobos. Elle s'approchera de sa surface et y prélèvera au moins 10 grammes de matière. Une petite quantité, mais qui pourrait suffire à révéler la composition et l'histoire de cette lune.

L'engin transporte aussi un petit robot roulant, baptisé Idefix, développé en France et en Allemagne. Son rôle sera de se déplacer sur Phobos pour examiner directement le sol. Ce ne sera pas une promenade facile : la gravité y est si faible qu'un mouvement trop brusque pourrait faire décoller le robot.

L'arrivée dans la région de Mars est attendue en 2027. La sonde passera ensuite plusieurs années à étudier Phobos et à préparer les prélèvements. Si toutes les étapes réussissent, une capsule rapportera les échantillons sur Terre en 2031, où ils pourront être examinés dans des laboratoires.

Ces morceaux de Phobos pourraient contenir des indices sur la manière dont le système martien s'est formé. Pour l'instant, le lancement et les premières vérifications sont réussis : la collecte et le retour restent à accomplir.