🚀 Lanzamiento exitoso de una sonda que traerá fragmentos de una luna de Marte

Una sonda japonesa ha dejado la Tierra para dirigirse a Fobos, una pequeña luna de Marte, e intentar traer fragmentos.

La misión se llama MMX, por Martian Moons eXploration. Despegó de Japón el 20 de octubre de 2026, a bordo de un cohete H3. Aproximadamente una hora después del despegue, la sonda se separó del lanzador tal como estaba previsto.

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Las noticias son buenas: el 21 de octubre, la agencia espacial japonesa JAXA anunció que las primeras operaciones delicadas habían concluido. Los paneles solares se desplegaron, la sonda adoptó la orientación correcta y los sistemas necesarios para su funcionamiento respondieron correctamente. Sin embargo, aún quedan muchos equipos por comprobar antes del largo viaje.

¿Por qué ir a estudiar una luna de Marte? Porque Fobos y su vecina Deimos plantean un enigma. Son muy pequeñas y tienen una forma irregular. Algunos investigadores creen que son asteroides capturados por Marte. Otros consideran que nacieron de los escombros de un antiguo impacto alrededor del planeta.

MMX debería permitir determinar cuál de estas explicaciones es correcta. Observará las dos lunas, pero se concentrará en Fobos. Se acercará a su superficie y recogerá al menos 10 gramos de material. Es una pequeña cantidad, pero podría bastar para revelar la composición y la historia de esta luna.

La nave también transporta un pequeño robot rodante, bautizado Idefix, desarrollado en Francia y Alemania. Su función será desplazarse por Fobos para examinar directamente el suelo. No será un paseo fácil: la gravedad allí es tan débil que un movimiento demasiado brusco podría hacer despegar al robot.

La llegada a la región de Marte está prevista para 2027. Después, la sonda pasará varios años estudiando Fobos y preparando la recogida de muestras. Si todas las etapas tienen éxito, una cápsula traerá las muestras a la Tierra en 2031, donde podrán ser examinadas en laboratorios.

Estos fragmentos de Fobos podrían contener pistas sobre cómo se formó el sistema marciano. Por ahora, el lanzamiento y las primeras comprobaciones han sido un éxito: aún quedan por realizar la recogida y el regreso.