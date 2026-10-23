🎨 Permanente Tattoos, die nach Belieben erscheinen und verschwinden

Ein Tattoo könnte bald seine Farbe ändern oder fast unsichtbar werden, indem man es einfach geeignetem Licht aussetzt.

Übliche Tattoos sind dafür gedacht, jahrelang sichtbar zu bleiben. Um ein Motiv zu verändern, muss man in der Regel Tinte hinzufügen oder versuchen, es per Laser zu entfernen. Forschende der University of Colorado haben einen anderen Ansatz entwickelt: Pigmente, die ihre Farbe ändern, ohne die Haut zu verlassen.

Ihre Tinte namens PhotoTat enthält Farbstoffe, die in winzigen Kunststoffpartikeln eingeschlossen sind. Diese Farbstoffe besitzen eine besondere Eigenschaft: Ihr Aussehen verändert sich je nach empfangenem Licht. Ultraviolette Strahlung lässt die Farbe erscheinen, während ausreichend starkes sichtbares Licht sie wieder verschwinden lassen kann.

Die Forschenden stellten drei Grundfarben her: Blau, Gelb und Magenta, ein ins Violette tendierendes Rosa. Durch Mischen können sie verschiedene Farbtöne erzeugen. Es wird sogar möglich, bestimmte Farben zu löschen, ohne die anderen zu verändern, indem man das verwendete Licht gezielt auswählt.

Das Team erstellte zunächst Zeichnungen auf Trägern, die Haut nachahmten. Indem es bestimmte Bereiche mit einem kleinen Laserprojektor beleuchtete, ließ es mehrfarbige Muster erscheinen und veränderte sie anschließend. Einige Sekunden intensiven Lichts reichten aus, um das Aussehen der Pigmente zu verändern.

Ein wichtiger Unterschied muss betont werden: Das Motiv verschwindet nicht tatsächlich aus der Haut. Die Tintenpartikel bleiben unter der Oberfläche implantiert, selbst wenn das Tattoo verblasst wirkt. Es ist daher möglich, das Motiv wieder sichtbar zu machen, ohne erneut eine Nadel zu verwenden.

Einer der Forschenden testete sogar Farben auf einem Tattoo an seinem eigenen Bein, das aus schuppenförmigen Motiven bestand. Es handelt sich jedoch noch um begrenzte Experimente und nicht um eine Sicherheitsfreigabe für die breite Öffentlichkeit. Die neuen mehrfarbigen Tinten müssen insbesondere noch eingehender toxikologisch untersucht werden.

Auch natürliches Licht könnte die Farben ungewollt verändern. Zudem verlieren einige Pigmente, insbesondere Blau, nach zahlreichen Zyklen allmählich ihre Fähigkeit, ihr Aussehen zu verändern. Die Forschenden müssen diese Mängel beheben, bevor sie ein Produkt für den breiten Einsatz in Betracht ziehen können.

Über dekorative Tattoos hinaus könnte diese Technik in der Medizin eingesetzt werden. Einige Patientinnen und Patienten, die mit Strahlentherapie behandelt werden, tragen kleine dauerhafte Markierungen, mit denen die Geräte richtig positioniert werden können. Tinten, die nur während der Behandlung sichtbar werden, würden verhindern, dass diese Markierungen nach der Therapie dauerhaft sichtbar bleiben.