🎨 Tatuagens permanentes que aparecem e desaparecem à vontade

Uma tatuagem poderá em breve mudar de cor ou ficar quase invisível, bastando expô-la a uma luz adequada.

As tatuagens comuns são concebidas para permanecer visíveis durante anos. Para modificar um desenho, geralmente é preciso acrescentar tinta ou tentar apagá-lo com laser. Investigadores da Universidade do Colorado desenvolveram outra abordagem: pigmentos que mudam de cor sem sair da pele.

A tinta, batizada de PhotoTat, contém corantes encerrados em minúsculas partículas de plástico. Esses corantes possuem uma propriedade particular: a sua aparência muda de acordo com a luz recebida. A luz ultravioleta faz a cor aparecer, enquanto uma luz visível suficientemente intensa pode fazê-la desaparecer.

Os investigadores prepararam três cores básicas: azul, amarelo e magenta, um rosa tendendo para o violeta. Ao misturá-las, podem obter diferentes tonalidades. É até possível apagar algumas cores sem tocar nas outras, escolhendo a luz utilizada.

A equipa começou por criar desenhos em suportes que imitavam a pele. Ao iluminar certas zonas com um pequeno projetor laser, fez aparecer motivos multicoloridos e depois modificou-os. Bastavam alguns segundos de luz intensa para mudar a aparência dos pigmentos.

Há uma diferença importante a salientar: o desenho não desaparece realmente da pele. As partículas de tinta permanecem implantadas sob a superfície, mesmo quando a tatuagem parece apagada. Assim, é possível fazer o motivo reaparecer sem voltar a usar uma agulha.

Um dos investigadores chegou a testar cores numa tatuagem na própria perna, composta por motivos em forma de escamas. Mas ainda se trata de experiências limitadas, e não de uma validação de segurança para o grande público. As novas tintas multicoloridas precisam, nomeadamente, de ser submetidas a estudos toxicológicos mais aprofundados.

A luz natural também pode modificar as cores sem que isso seja desejado. Além disso, alguns pigmentos, sobretudo o azul, perdem gradualmente a capacidade de mudar de aparência após muitos ciclos. Os investigadores terão de corrigir estas falhas antes de considerarem um produto de utilização generalizada.

Para além das tatuagens decorativas, esta técnica poderá ser útil na medicina. Alguns pacientes submetidos a radioterapia usam pequenas marcas permanentes que permitem posicionar os aparelhos no local correto. Tintas que só se tornassem visíveis durante os tratamentos evitariam manter essas referências aparentes depois do tratamento.