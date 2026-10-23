🎨 Tatuajes permanentes que aparecen y desaparecen a voluntad

Un tatuaje podría cambiar pronto de color o volverse casi invisible, simplemente al exponerlo a una luz adecuada.

Los tatuajes habituales están diseñados para permanecer visibles durante años. Para modificar un dibujo, generalmente hay que añadir tinta o intentar borrarlo con láser. Unos investigadores de la Universidad de Colorado han desarrollado otro enfoque: pigmentos que cambian de color sin salir de la piel.

Su tinta, bautizada PhotoTat, contiene colorantes encerrados en diminutas partículas de plástico. Estos colorantes poseen una propiedad particular: su apariencia cambia según la luz que reciben. La radiación ultravioleta hace aparecer el color, mientras que una luz visible suficientemente intensa puede hacerlo desaparecer.

Los investigadores prepararon tres colores básicos: azul, amarillo y magenta, un rosa que tiende al violeta. Al mezclarlos, pueden obtener diferentes tonalidades. Incluso es posible borrar algunos colores sin afectar a los demás, eligiendo la luz utilizada.

El equipo creó primero dibujos sobre soportes que imitaban la piel. Al iluminar determinadas zonas con un pequeño proyector láser, hizo aparecer motivos multicolores y luego los modificó. Unos segundos de luz intensa bastaban para cambiar el aspecto de los pigmentos.

Hay que destacar una diferencia importante: el dibujo no desaparece realmente de la piel. Las partículas de tinta permanecen implantadas bajo la superficie, incluso cuando el tatuaje parece borrado. Por tanto, es posible hacer reaparecer el motivo sin volver a pasar por una aguja.

Uno de los investigadores llegó a probar colores en un tatuaje de su propia pierna, formado por motivos con forma de escamas. Pero todavía se trata de experimentos limitados, no de una validación de seguridad para el público general. Las nuevas tintas multicolores deben someterse, en particular, a estudios toxicológicos más exhaustivos.

La luz natural también puede modificar los colores sin que lo deseemos. Y algunos pigmentos, especialmente el azul, pierden gradualmente su capacidad para cambiar de apariencia después de numerosos ciclos. Los investigadores deberán corregir estos defectos antes de plantearse un producto de uso generalizado.

Más allá de los tatuajes decorativos, esta técnica podría utilizarse en medicina. Algunos pacientes tratados con radioterapia llevan pequeñas marcas permanentes que permiten colocar los aparatos en el lugar correcto. Las tintas que solo se hacen visibles durante las sesiones evitarían tener esas referencias a la vista después del tratamiento.