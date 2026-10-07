🌍 Sieben der neun planetaren Grenzen sind inzwischen überschritten

Sieben der neun großen Maßstäbe zur Überwachung des Zustands der Erde sind inzwischen überschritten, und keiner dieser sieben verbessert sich.

Diese Maßstäbe werden als „planetare Grenzen“ bezeichnet. Sie dienen dazu, neun große natürliche Prozesse zu überwachen, von denen die Stabilität der Erde abhängt. Das Prinzip ist einfach: Für jeden Prozess definieren Wissenschaftler einen Bereich, in dem die Risiken relativ gering bleiben.

Die Erde.

Symbolbild von Pixabay

Die Bilanz für 2026 wurde von mehr als 60 Wissenschaftlern erstellt. Sie untersucht insbesondere das Klima, das Süßwasser, die Wälder, die Ozeane und die biologische Vielfalt. Dieser Bewertung zufolge liegen inzwischen sieben von neun Grenzen außerhalb ihres als sicher geltenden Bereichs. Schlimmer noch: Alle erreichen das höchste seit Beginn dieser Beobachtungen verzeichnete Überschreitungsniveau.

Der Klimawandel gehört zu diesen sieben Grenzen. Die anderen betreffen den Zustand der Natur, die Landnutzung, das Süßwasser und die natürlichen Kreisläufe bestimmter chemischer Elemente. Auch die Verschmutzung durch neuartige Substanzen ist betroffen. Die Versauerung der Ozeane, die insbesondere mit der Aufnahme von CO₂ zusammenhängt, wurde 2025 in diese Liste aufgenommen.

Um die Bedeutung dieser Übersicht zu verstehen, muss man vor allem die Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen betrachten. Ein geschädigter Wald kann weniger CO₂ aufnehmen. Steigende Temperaturen können Dürren und Brände begünstigen, die diese Aufnahmefähigkeit wiederum verringern. Die verschiedenen Indikatoren wirken daher nicht unabhängig voneinander.

Zwei Grenzen haben sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts jedoch in eine günstigere Richtung entwickelt. Die stratosphärische Ozonschicht erholt sich weiter. Auch die globale Menge an Schwebeteilchen in der Atmosphäre ist zurückgegangen. Bei Letzteren kann die weltweite Bilanz allerdings weiterhin zu hohe Werte in bestimmten Regionen verbergen.

Der Bericht für 2026 widmet den natürlichen Kohlenstoffsenken besondere Aufmerksamkeit. Pflanzen und Böden halten derzeit einen Teil des durch menschliche Aktivitäten ausgestoßenen CO₂ zurück. Doch Hitze, Dürren, Brände und die Schädigung von Lebensräumen können diese Aufnahme verringern. Einige Ökosysteme können zeitweise sogar mehr Kohlenstoff freisetzen, als sie aufnehmen.

Die nächste Herausforderung besteht daher darin, die Widerstandsfähigkeit dieser Kohlenstoffsenken besser zu messen. Klimamodelle setzen darauf, dass sie weiterhin einen Teil der Emissionen aufnehmen können. Die jüngsten Beobachtungen werden zeigen, ob dieser Beitrag bei steigenden Temperaturen und einer zunehmenden Zahl extremer Ereignisse so dauerhaft bleibt wie erwartet.